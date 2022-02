Tornano le gemelle Cirillo ad Un posto al sole, ma non ci sarà più Cristiana Dell'Anna ad interpretare i due ruoli. A prestare il volto ad entrambi i personaggi sarà, infatti, la new entry Gina Amarante. Erano dunque due, e non uno, i personaggi del passato pronti a tornare nella soap, di cui si vociferava con insistenza negli ultimi giorni. A quanto pare le due ragazze si abbatteranno come un ciclone su Palazzo Palladini e stravolgeranno le vite di Serena, Filippo, Niko e Susanna.

Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 febbraio: Gina Amarante sarà Micaela e Manuela Cirillo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà l'inaspettato ritorno di Manuela e Micaela Cirillo. Come era già successo in passato con Cristiana Dell'Anna, a prestare il volto ad entrambi i personaggi sarà un'unica attrice. Gina Amarante avrà dunque il difficile ruolo di far rivivere due personaggi decisamente sopra le righe, e la sensazione è che se ne vedranno delle belle sin da subito. Occhio quindi alle puntate che chiuderanno la settimana dal 21 al 25 febbraio, perché le due ragazze busseranno alla porta della sorella maggiore Serena (Miriam Candurro), rientrando così ufficialmente nell'universo narrativo di Upas.

Un posto al sole, trame 21-25 febbraio: le gemelle saranno più sarcastiche che mai

Le due gemelle mostreranno, sin da subito, di non essere cambiate affatto. Le due inizieranno infatti a prendere in giro, in modo bonario, la loro sorellona perfettina per le sue evidenti occhiaie. La donna in effetti sarà stanca a causa della piccola Elisabetta, che le sta facendo passare diverse nottati insonne.

Le sorelle minori però non sembreranno intenzionate a prestarle aiuto ma bensì a portare caso e tanti altri piccoli problemi.

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 febbraio: le gemelle Cirillo travolgono Palazzo Palladini

Micaela e Manuela Cirillo sono assenti da Un posto al sole, sin dal 2016. Dopo l'addio alla soap opera partenopea, da parte di Cristiana Dell'Anna, le gemelle non sono più tornate, sebbene siano state citate più volte da Serena.

Ebbene adesso c'è l'ufficialità del loro rientro e, a quanto pare, non si limiteranno ad una semplice comparsata. Le anticipazioni sembrano indicare infatti che le due, oltre portare scompiglio nelle vita della sorella maggiore e di suo marito Filippo (MichelangeloTommaso), interagiranno anche con Niko (Luca Turco), Susanna (Agnese Lorenzini) e ovviamente il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Il bambino è infatti figlio di Micaela, che in quell'occasione aveva ingannato Niko, sostituendosi alla sorella, a quei tempi fidanzata con il giovane Poggi.