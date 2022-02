Mentre andava in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, nella serata di lunedì 7 febbraio, Lorenzo Amoruso ha lasciato senza parole tutti i fan di Manila Nazzaro. L'uomo, che per tutta la settimana ha difeso la sua compagna dalle accuse ricevute in casa, ha scritto un post un po' ambiguo su Instagram, mostrando a tutti la sua delusione nei confronti della donna. Un vero e proprio colpo di scena, del tutto inaspettato.

Lorenzo Amoruso ha sempre difeso Manila

Lorenzo Amoruso ha trascorso una settimana di fuoco. L'ex calciatore è stato ospite di molte trasmissione e si è espresso in modo molto duro contro Katia Ricciarelli, per una frase detta a Manila Nazzaro.

La donna ha dichiarato di aver votato Davide Silvestri come finalista perché Manila non avrebbe possibilità di andare avanti a 44 anni. Una frase per cui la cantante si è giustificata in diretta, ma che ha mandato su tutte le furie il compagno di Manila, che ha speso bellissime parole per lei. Amoruso l'ha difesa da ogni accusa e si è messo in prima linea nel prendere le sue parti e cercare di far capire al pubblico la verità sul modo di essere della compagna. Una difesa che è risultata davvero molto dolce agli occhi dei telespettatori, una conferma del loro meraviglioso amore.

Amoruso è pronto a lasciare Manila?

Mentre andava in onda la puntata del Grande Fratello Vip del 7 febbraio, Lorenzo Amoruso ha commentato quello che stava accadendo sul suo profilo Instagram.

Il suo cambio improvviso di direzione ha messo in allarme i fan. Lorenzo ha scritto di essersi innamorato di una donna forte, decisa e risolta, che non avrebbe mai accettato certi soprusi. Ha dichiarato che ora non riesce più a riconoscerla e che probabilmente si è sbagliato sul suo conto. "Mi prendo del tempo per riflettere" ha aggiunto.

Queste frasi hanno fatto preoccupare moltissimo i fan di Manila, che hanno interpretato queste parole come una crisi di Amoruso, che potrebbe portarlo a decidere di lasciare la compagna. I due hanno un legame molto forte per cui la speranza è quella che riescano a risolvere la situazione. Sicuramente Lorenzo Amoruso, dopo averla difesa così tanto, è rimasto molto deluso dalle reazioni di Manila, che ha stupito tutti prendendo le difese di Katia nonostante le accuse.

L'ira di Amoruso contro Katia Ricciarelli

Le parole di Lorenzo Amoruso sono un fulmine a ciel sereno. Fino ad ora l'uomo si era scagliato contro Katia Ricciarelli, per le frasi che la donna ha pronunciato contro Manila Nazzaro. "Sarai una signora solo di status, per il resto sei una vergogna" aveva dichiarato, attaccando la cantante. Dopo tutti questi giorni a difendere la sua compagna, improvvisamente Amoruso sembra aver cambiato rotta. Questo ha fatto preoccupare alcuni fan di Manila e della coppia, che temono che l'uomo possa decidere presto di lasciarla.