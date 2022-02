I colpi di scena al GF Vip non mancano mai e, nel corso della diretta serale di ieri, Signorini ha chiesto ad Alex Belli di tornare di nuovo nella casa di Cinecittà.

Una proposta decisamente inaspettata quella che il conduttore ha proposto all'attore, tra i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality show. Peccato, però, che tale situazione abbia fatto perdere le staffe ad Aldo Montano, il quale non ha nascosto la sua forte delusione e l'amarezza per questa scelta di continuare a dare spazio alle vicende di Alex.

La proposta di Signorini ad Alex Belli per il GF Vip 6

Nel dettaglio, il triangolo Alex-Delia-Soleil continua a tenere banco all'interno delle dinamiche di questa sesta edizione del GF Vip.

Ad oggi, Alex e sua moglie non hanno ancora ritrovato la serenità di un tempo e più volte la donna ha ammesso di voler chiudere il suo matrimonio e quindi voltare pagina definitivamente.

Alex, però, non sembra essere intenzionato ad arrendersi e nelle prossime settimane tenterà il "tutto per tutto" per cercare di riconquistare di nuovo sua moglie ma, al tempo stesso, si ritroverà in casa anche la sua "amica speciale", Soleil Sorge.

Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo sbotta in diretta tv

Alfonso Signorini, infatti, ha chiesto ad Alex se gli andava di rientrare di nuovo in casa per qualche settimana e mettersi in gioco per cercare di far chiarezza, una volta per tutte, su questa situazione sentimentale che lo riguarda.

Ebbene, la reazione di Belli non si è fatta attendere: l'attore non si è lasciato pregare più di tanto ed ha accettato la proposta di Alex.

Di conseguenza, dopo un breve periodo di quarantena, Alex rientrerà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip per due settimane e sarà decisamente curioso scoprire come si muoverà tra le "sue" due donne.

Aldo Montano contro il ritorno di Alex Belli al GF Vip 6

Tuttavia, l'annuncio di questo ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip, non ha reso felicissimi alcuni ex concorrenti di questa sesta edizione.

Tra questi vi è Aldo Montano che ormai da diverse settimane non nasconde la sua amarezza nei confronti di tutta questa situazione che si è venuta a creare.

E, ieri sera, durante la diretta del GF Vip in onda su Canale 5, Aldo non si è fatto problemi a sbottare contro Alex ma al tempo stesso ha lanciato anche una frecciatina contro Signorini e il programma stesso.

"Scusatemi ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, davvero insopportabile", ha ammesso Aldo Montano che questa volta non è riuscito a trattenersi ed ha perso le staffe lanciando questa frecciatina al vetriolo.