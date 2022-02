Manila Nazzaro è finita al centro di un polverone mediatico. Come riportato da alcuni utenti del web, la concorrente del GFVip avrebbe augurato all'ex coinquilino Nicola Pisu di "morire affogato". Su Instagram, Lorenzo Amoruso - compagno di Manila - è intervenuto e ha spiegato che è una situazione strumentalizzata in quanto il discorso era in generale e non riferito al figlio di Patrizia Mirigliani.

L'accaduto

Lo scorso sabato 5 febbraio, Manila ha avuto una lunga chiacchierata con Miriana. L'ex Miss Italia è tornata a parlare del breve flirt avuto da Trevisan con l'ex gieffino Nicola Pisu.

Secondo Nazzaro, l'amica si sarebbe avvicinata al figlio di Patrizia Mirigliani per mancanza d'affetto. Inoltre, la gieffina ha commentato la frase infelice che pronunciò Nicola verso Miriana: "Lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato".

Infine, l'ex Miss Italia si è chiesta quante cose brutte avrà continuato a dire Pisu su Miriana una volta arrivato in studio.

Lorenzo difende Nazzaro

In seguito al polverone mediatico che ha investito Manila Nazzaro, il suo compagno ha deciso di intervenire sui social. Lorenzo Amoruso senza troppi fronzoli ha affermato: "Quanti fenomeni da tastiera". Secondo l'ex calciatore, è facile puntare il dito contro la 44enne pugliese se sono stati visti solamente sette secondi di video.

Al contrario, Amoruso è convinto che chiunque abbia seguito la dinamica ha compreso perfettamente il discorso: "Dovreste capire che la frase per quanto forte e sbagliata era riferita alla frase infelice di Nicola". Il fidanzato di Manila ha ricordato ad alcuni utenti del web che in quell'occasione, anche Signorini aveva rimproverato il 32enne invitandolo a chiedere scusa.

Inoltre, Lorenzo ha fatto notare che a causa di quell'episodio Nicola venne nominato da tutta la casa. Infine, il compagno di Manila ha sbottato: "Se volete strumentalizzare i sette secondi siete liberi di farlo". A detta dell'ex calciatore, però, Nazzaro non ha augurato la morte a nessuno.

Lo staff dell'ex Miss Italia

Le dichiarazioni di Manila non sono passate inosservate a Nicola Pisu.

Il giovane, su Instagram, ha lanciato una serie di stoccate all'ex coinquilina: "Mai avrei immaginato che mi avresti augurato di morire affogato". A quel punto lo staff di Nazzaro ha deciso di intervenire. Sulla pagina ufficiale della concorrente del GFVip è stato pubblicato un video in cui viene riportato per intero il discorso della 44enne.

Poi, rivolgendosi al 32enne è comparso un messaggio: "Caro Nicola, Manila non intendeva dire quelle cose nei tuoi confronti". All'interno del post, si è parlato di una frase generica e non riferita a Pisu: "Spero sia chiaro questo per te".