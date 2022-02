Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma questo lunedì 28 febbraio in diretta tv su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova doppia eliminazione che vedrà ben due concorrenti dover lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia e anche il sogno di poter accedere alla finalissima di lunedì 14 marzo, ormai alle porte.

Prevista una doppia eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 28 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma il 28 febbraio su Canale 5, rivelano che ci saranno ben due eliminati definitivi dal gioco.

La prima eliminazione riguarderà l'esito del televoto in corso questa settimana, quello tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Il pubblico da casa sta esprimendo la propria preferenza per stabilire chi, questo lunedì sera, dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF Vip e rinunciare così alla possibilità di vincere il premio finale di 100 mila euro.

Due concorrenti del GF Vip lasceranno la casa questo lunedì sera

Ma quella tra Antonio, Miriana e Nathaly non sarà l'unica eliminazione prevista nel corso della diretta di questo lunedì 28 febbraio del reality show Mediaset.

Durante la serata, infatti, ci sarà spazio per un'altra eliminazione definitiva dal gioco che, di conseguenza, metterà a rischio tutti i concorrenti che sono attualmente in gioco nella casa di Cinecittà.

Fatta eccezione per Lulù e Delia, le prime due finaliste di questo Grande Fratello Vip 6, tutti gli altri concorrenti si ritroveranno in pericolo e quindi un altro tra loro dovrà abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà al termine della diretta di questa sera.

Chi avrà la peggio? Non si esclude che possa esserci una sorta di catena di salvataggio per decretare i nomi dei concorrenti che finiranno a rischio e che si troveranno al televoto per questa seconda eliminazione flash della serata.

Miriana contro tutti, sorpresa per Basciano: anticipazioni GF Vip 28 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip del 28 febbraio, rivelano che si parlerà anche di Miriana Trevisan, tra le concorrenti più bersagliate di questa sesta edizione.

Alcune delle sue compagne di gioco l'hanno accusata di "poca trasparenza" e quindi, in questa nuova serata del reality show, Miriana avrà la possibilità di difendersi e di confrontarsi con le sue inquiline.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ci sarà spazio anche per un tenero incontro che avrà come protagonista Alessandro Basciano. Il fidanzato di Sophie, questo lunedì sera, potrà finalmente rivedere e incontrare il suo amato figlio.