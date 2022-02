Proseguono le puntate di Doc - Nelle Tue Mani su Rai 1 nella prima serata del giovedì, con ascolti record. Le anticipazioni della settima puntata, in programma il 3 marzo 2022, faranno luce su alcuni segreti di Andrea Fanti, che nasconde ancora qualche ombra nel suo passato. I telespettatori sono in attesa di scoprire anche altri retroscena dello staff di doc, in primis su Gabriel. Ma non solo: come proseguirà la storia d'amore tra Valenti e Carolina? Non si esclude che emergano anche altri tasselli sulla morte di Lorenzo, nonostante ne sia stata spiegata la dinamica.

Intanto, arriva la trama dei prossimi due episodi di giovedì 3, assolutamente imperdibili.

Doc 2 anticipazioni settima puntata del 3 marzo 2022

Nelle puntate precedenti di Doc 2, un bel po' di spazio è stato dato a Gabriel, che si è confidato con la psicologa raccontandogli i suoi traumi. Damiano è poi venuto a sapere che Lorenzo è stato il paziente zero, il primo a contrarre il virus e che, nonostante avesse la febbre, è andato comunque a lavorare in reparto.

Finalmente, Andrea Fanti ha superato l'ultimo test, dimostrando la sua grande forza di volontà dopo l'incidente che gli ha causato la perdita di memoria degli ultimi dodici anni. Un sogno che si avvera, anche se solo per breve tempo. Non sono mancate le difficoltà per Alba, che continua a non capire completamente l'atteggiamento di Riccardo.

A proposito di Riccardo, Spollon ha di recente rivelato che ci sarà un finale inaspettato sulla sua situazione sentimentale, con una scelta che il pubblico non può neanche immaginare.

Nella settima puntata di Doc 2 in onda giovedì 3 marzo, sarà proprio Riccardo a venire a conoscenza di una verità scomoda su Fanti e che potrebbe avere forti ripercussioni sul suo desiderio di tornare a essere primario.

Il segreto di Andrea Fanti, anticipazioni Doc - Nelle Tue Mani

Nel dettaglio, le anticipazioni della settima puntata di Doc - Nelle Tue Mani 2 che andrà in onda giovedì 3 marzo, rivelano che Riccardo verrà a sapere una cosa su Andrea che lo manderà in crisi. Nel frattempo, Fanti verrà convocato da Cecilia, che gli farà una proposta inaspettata.

Attenzione anche a Elisa, che verrà destabilizzata da Gabriel, mettendola davanti a una scelta molto difficile. Nel secondo episodio, ci sarà invece un aspro confronto tra Giulia e sua madre che non mancherà di riservare sorprese. Il compagno della madre verrà infatti ricoverato con dei sintomi inspiegabili.

Infine, Andrea Fanti sarà finalmente pronto a indossare di nuovo il camice da primario, ma qualcosa andrà storto: Cecilia, infatti, verrà a sapere un retroscena che lo metterà in seri guai. Il suo sogno è a rischio.