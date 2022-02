Prosegue l'appuntamento con la soap Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 7 all'11 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Serkan comincerà la sua nuova carriera da professore e crederà che sua moglie non lo apprezzi. Intanto Eda, dopo alcuni sintomi che riterrà strani, deciderà di sottoporsi ad una visita medica per cercare di capire cosa sta accadendo.

Serkan deluso da Eda: anticipazioni Love is in the air 7-11 marzo 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, previste nel corso della settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che Eda non si presenterà alla lezione di Serkan, così come gli aveva promesso in precedenza.

Un duro colpo per l'architetto, il quale comincerà a temere che sua moglie possa trovare noiosa questa nuova vita da professore.

Ma sarà davvero così oppure si tratta dell'ennesimo fraintendimento per la coppia protagonista di questa seguitissima soap opera turca?

E poi ancora, le trame delle prossime puntate, rivelano che Kemal con l'aiuto e la complicità di Seyfi, deciderà di organizzare una sorpresa per Aydan.

Eda scopre di essere incinta, Kemal sorprende Aydan

Lo scopo di Kemal, infatti, sarà quello di sorprendere la sua amata con una vera e propria proposta di matrimonio, con la quale vuole chiederle di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Quale sarà la reazione della donna? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi previsti su Canale 5.

Occhi puntati anche su Eda: le anticipazioni di queste nuove puntate di Love is in the air in programma nella settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che la donna comincerà ad essere insospettita da una serie di strani sintomi.

Proprio per questo motivo, preoccupata, Eda deciderà di rivolgersi ad un medico per poter fare degli accertamenti specifici e capire cosa sta succedendo.

Ebbene, il verdetto finale del medico sarà a dir poco sorprendente, dato che metterà la donna al corrente di una bella notizia.

Serkan scopre che diventerà papà bis: anticipazioni Love is in the air all'11 marzo

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera turca rivelano che Eda scoprirà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

La donna aspetta un bambino e, fiera di questa scoperta, correrà subito da Serkan per metterlo al corrente. La reazione dell'architetto non si farà attendere: Serkan si mostrerà fin dal primo momento molto protettivo nei confronti della sua amata.

E poi ancora, le anticipazioni della soap opera di Canale 5 fino all'11 marzo 2022, rivelano che l'Artlife si ritroverà in un periodo di grande difficoltà, dato che Engin e Piril non riusciranno a gestire tutti i progetti senza l'aiuto del loro socio.

Si avvicina il gran finale per la storia d'amore tra Eda e Serkan

Insomma una nuova settimana che si preannuncia particolarmente scoppiettante per tutti i protagonisti di questa seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5.

La notizia della seconda gravidanza di Eda conduce gli spettatori verso le battute conclusive di questo capitolo che sta appassionando il pubblico italiano, ormai incuriosito dall'evolversi delle vicende sentimentali tra i due protagonisti.

Il finale di questa seconda stagione si avvicina e gli ascolti continuano ad essere positivi, dato che la soap sta registrando una media quotidiana di circa due milioni di spettatori e risulta essere molto seguita e vista dal pubblico giovane anche in streaming sul sito ufficiale Mediaset.

Un vero e proprio successo su tutti i fronti per questa soap che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.