Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil continua a essere una delle concorrenti più amate e seguite dal pubblico. La convivenza forzata con Delia non è semplice, tanto che nella notte la bella Sorge ha avuto un attacco di panico che l'ha spinta a voler uscire dalla porta rossa. Per fortuna, sia lo staff del GF Vip che gli altri vipponi sono riusciti a calmarla, facendo rientrare la situazione. Intanto, due aerei sono passati sopra la casa proprio per Soleil, a dimostrazione dell'affetto dei fan dei 'Solex'. Questa volta, però, anche Barù è stato protagonista.

GF Vip: nuovo aereo per Soleil e Alex

Nuovo messaggio dai fan per Soleil e Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Un gesto che ha risollevato il morale di Sorge, che sembra accusare una certa stanchezza per tutto il caos che si è creato per il rapporto speciale con Alex. A complicare la situazione e a mettere a dura prova i suoi nervi, l'entrata di Delia Duran come concorrente ufficiale.

A sostenere Soleil ci sono molti fan fuori dalla casa e, nelle giornata di ieri, un aereo ha fatto sorridere la bella Sorge. Il messaggio per i 'Solex' non lascia spazio a molte interpretazioni: ''I non detti e i non raccontati gridano''. La frase si riferisce al rapporto speciale che lega Sole e Alex, che hanno sempre affermato di aver costruito un legame che va al di là di ogni etichetta, libero e fondato sull'amore alchemico.

In giardino, Soleil ha condiviso la sua gioia con Kabir e Barù, presenti al momento del passaggio dell'aereo. Ma le sorprese non sono finite qui. Nella stessa giornata, infatti, anche lo chef ha ricevuto un messaggio da parte dei fan.

Primo aereo per Soleil e Barù nella casa del Grande Fratello Vip

Soleil ha avuto due sorprese nella giornata di ieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima dell'aereo con il messaggio per i 'Solex', ha ricevuto un altro segno d'affetto da parte dei fan. Questa volta, protagonista anche Barù.

Sulla casa di Cinecittà e volata una frase che ha fatto molto piacere ai due vipponi: ''Soleil e Barù, la verità sempre''. Sui social non sono mancati i commenti, alcuni dei quali piuttosto polemici.

Un fan sostiene che l'aereo per Barù sia stato mandato dalla sua agenzia, che sarebbe la stessa di Soleil Sorge. C'è anche chi ipotizza che arrivi dal Grande Fratello Vip per far 'rosicare' Jessica.

Nel bene o nel male, Soleil e Barù continuano a essere due concorrenti molto seguiti dal pubblico, che apprezza la loro voglia di mettersi in gioco e di non nascondersi dietro silenzi o mancate prese di posizione.

Intanto, cresce l'attesa per la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, venerdì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5 con tantissime novità in programma.