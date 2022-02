Domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1, andrà in onda la quarta e ultima puntata de L'Amica geniale 3. Nell'appuntamento che concluderà questa terza stagione, Lenù e il marito Pietro saranno sempre più in crisi. Elena scriverà anche un nuovo romanzo e lo vorrà far leggere per primo a Nino, il quale sarà tornato nella sua vita. Tra Serratore e Pietro ci saranno degli attriti che porteranno Elena a dover prendere una posizione.

Pietro e Lenù in crisi, ricompare Nino Serratore

Tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, L'Amica geniale narra le vicende di Lenù (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace).

Nella terza stagione, le due amiche saranno state catapultate negli anni '70, anni di grandi cambiamenti e di emancipazione. Elena (Lenù) si sarà sposata con Pietro ma il matrimonio non sarà affatto felice. Lila invece, a causa delle precarie condizioni in cui sarà costretta a lavorare, si ammalerà. Nel corso del primo dei due episodi che verranno trasmessi su Rai 1 il 27 febbraio, nella vita di Lenù ricomparirà Nino Serratore, il suo primo e grande amore.

Elena scrive un nuovo romanzo: spoiler ultima puntata de L'Amica Geniale

Come accennato, ne L'Amica geniale, il matrimonio tra Elena e Pietro sarà tutt'altro che idilliaco e la ricomparsa di Nino darà a Elena nuovo slancio. La donna infatti, si rimetterà al lavoro di un nuovo romanzo.

Non solo, approfitterà pure dell'amicizia che si instaurerà tra il marito e Nino per non perdere di vista quest'ultimo. Nel corso del secondo episodio intitolato "Chi fugge e chi resta" e che concluderà questa terza stagione della Serie TV, il matrimonio tra Pietro e Elena continuerà ad essere in crisi. Lenù finirà anche di scrivere il romanzo e vorrà che Nino lo legga per darle un suo parere.

Finale di stagione L'Amica geniale: Lenù divisa tra Pietro e Nino

Nel corso dell'episodio finale de L'Amica geniale, Nino sarà stanco dell'atteggiamento di Pietro nei confronti di Lenù e non riuscirà a nascondere il suo disappunto. Pietro dal canto suo, non si farà certo intimorire da Nino ed a questo punto, Elena si ritroverà tra due fuochi.

La donna dovrà quindi prendere una posizione e questo potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Per scoprire quale sarà la decisione di Elena, non resta che seguire l'appuntamento conclusivo di questa terza stagione, in programma domenica 27 febbraio a partire dalle 21:25 circa su Rai 1. Per chi si fosse perso le puntate già andate in onda, queste possono essere recuperate collegandosi al sito Rai Play. Qui, tramite una password e una mail valida, si potrà accedere a diversi contenuti, tra i quali anche gli episodi delle prime due stagioni de L'Amica geniale.