Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Uomini e donne in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle ultime riprese avvenute il 17 febbraio segnalano che il tronista Matteo Ranieri ha dato forfait in studio mentre Alessandro si è arrabbiato con Ida Platano.

Uomini e Donne, registrazione 17 febbraio: Matteo Ranieri non presente in studio

Giovedì 17 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma, dove sono accaduti inediti colpi di scena.

In dettaglio, tutta l'attenzione è stata catalizzata da Matteo Ranieri, che non era presente in studio.

Al momento, non è chiaro se il tronista abbia avuto un problema di salute oppure un altro imprevisto, che gli ha impedito di presenziare alla registrazione.

Un percorso, quello di Matteo sempre più difficile visto che è rimasto con una sola corteggiatrice. A tal proposito, Federica ha dato forfait per una puntata dopo aver accusato un rialzo febbrile, che l'aveva invitata a sottoporsi a un tampone per la rilevazione del Coronavirus. Fortunatamente il test è risultato negativo, sebbene Averzano abbia deciso di non presentarsi in studio. Per questo motivo, Matteo potrebbe aver deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Ida accetta il numero di Ottavio, Alessandro si arrabbia

Nelle riprese di U&D del 17 febbraio, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono over.

In particolare, Gemma Galgani ha dimostrato di vivere una fase particolare del suo percorso televisivo. La dama, infatti, continua a essere alla ricerca del principe azzurro mentre non sono mancate le discussioni con Nadia, divenuta sua rivale dopo l'addio di Isabella Ricci dal programma di Canale 5.

Ida Platano, invece, ha continuato la conoscenza con Alessandro.

Tuttavia, la dama di Brescia ha deciso di accettare il numero telefonico di Ottavio. Un gesto, che ha suscitato le ire funeste di Alessandro. Diego Tavani, intanto, ha deciso d'interrompere la conoscenza con Gloria.

Il tronista Luca Salatino ha registrato un'esterna con Alessandra, una nuova corteggiatrice arrivata in studio per conoscerlo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ospiti in studio

Ma non sono mancati ospiti illustri in studio. Gli spoiler di Uomini e Donne annunciano che Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati a sedersi sulle poltroncine rosse per raccontare come sta proseguendo la loro storia d'amore dopo aver superato una grave crisi, che li aveva travolti.

Insomma, ci attendono tante novità per gli amanti del dating show, che continua ancora oggi ad essere seguitissimo da milioni di telespettatori in Italia.