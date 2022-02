La giornata di giovedì 17 febbraio, sarà ricordata per le tante liti che ci sono state nella casa del Grande Fratello Vip nel giro di poche ore. Tutto è nato da uno scontro tra Lulù e Sophie sul cibo: dopo che Codegoni l'ha accusata di rubare dalla dispensa, la principessina ha avuto un attacco di panico. A prendere le parti di Selassié, è stato Alessandro che ha discusso con la fidanzata in modo piuttosto forte. Le staffe, però, Basciano le ha perse quando ha visto la 20enne ridere in giardino con Alex: i due concorrenti hanno sfiorato la rissa poco prima della puntata in diretta.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Oggi non accennavano a placarsi le discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip: quando mancavano poche ore al collegamento con Alfonso Signorini, la maggior parte dei concorrenti si sono resi protagonisti di liti piuttosto forti su argomenti futili.

Le prime a scontrarsi sono state Sophie e Lulù: la prima ha accusato la principessina di rubare il cibo del gruppo, scatenando una reazione incontrollata in lei. Selassié ha avuto un attacco di panico e ha tirato fuori i problemi di anoressia che ha dovuto affrontare da giovane, ma questo non ha intenerito Codegoni, che si è detta stanca del modo in cui la compagna d'avventura strumentalizzerebbe argomenti delicati pur di entrare nelle grazie del pubblico.

Quando le ragazze hanno smesso di bisticciare, si è intromesso Alessandro che ha voluto difendere Lucrezia: secondo Basciano, infatti, la romana non si sentiva bene veramente e non fingeva in quest'occasione.

La coppia del Grande Fratello Vip ai ferri corti

Alessandro e Sophie hanno cominciato a litigare pesantemente anche su loro questioni private: la giovane ha accusato il partner di essere troppo pieno di sé e questo non ha fatto altro che alimentare il suo nervosismo.

Soleil ha cercato di mettere pace tra i due, ma non ci è riuscita perché i due hanno continuato ad urlarsi contro per parecchio tempo, fino a quando Codegoni non ha mollato il colpo e ha raggiunto Alex in giardino.

Mentre si allenava, Basciano ha intravisto la compagna ridacchiare con Belli sui gradini accanto alla piscina e ha subito pensato che lo stessero prendendo in giro.

"Me la prendo con te perché dopo due mesi mi sminuisci davanti alla gente. La prossima volta che ti vedo ridere, ci rimetti tu", ha tuonato l'imprenditore, visibilmente contrariato dall'atteggiamento a suo dire provocatorio dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La 'minaccia' all'attore del Grande Fratello Vip

Anche se sia Alex che Sophie hanno ripetuto più volte che le loro risate non erano rivolte a lui, Alessandro non ha voluto sentire ragioni e si è scagliato contro entrambi prima a parole e poi con i fatti.

Infastidito dall'ennesimo sorriso di Belli, Basciano ha interrotto l'allenamento che stava facendo e si è avvicinato pericolosamente a lui per intimargli di smetterla.

"Ma veramente pensi che sono un c....e?

Non sto scherzando", ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip mentre cercava un contatto fisico con l'attore che nel frattempo si è alzato in piedi per guardare negli occhi il coinquilino che lo stava palesemente sfidando.

"Guada che ti lancio un peso", ha minacciato l'imprenditore, prima che alcuni compagni di reality lo allontanassero da Alex prima che si mettessero le mani addosso.

Alessandro ha continuato a invitare il marito di Delia a non ridere di lui e, mentre veniva portato via, ha dato un calcio contro qualcosa facendosi male a un piede. Poco dopo, infatti, Basciano è stato ripreso dalle telecamere mentre si medicava col ghiaccio accanto a lui c'era ancora una volta Sophie.