Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, questo giovedì 17 febbraio, i protagonisti del trono classico e over sono rientrati in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Riflettori, ancora una volta, puntati sul percorso del tronista Matteo Ranieri, al centro dell'attenzione dopo essersi ritrovato in studio con sole due corteggiatrici, di cui una ha scelto di andare via definitivamente dalla trasmissione.

Matteo Ranieri al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo un inizio sfavillante, il trono di Matteo Ranieri ha cominciato a scricchiolare e col passare delle settimane, il tronista si è ritrovato a dover fare i conti con delle situazioni alquanti ambigue.

Nel corso delle ultime registrazioni, Matteo ha affrontato l'uscita di scena della pretendente Denise che aveva puntato il dito contro la redazione di Maria De Filippi, tacciandola di aver messo in piedi dei teatrini per alimentare la curiosità sulla trasmissione.

Di conseguenza, dopo aver deciso di non rincorrerla e quindi di lasciarla andare, Matteo ha proseguito il suo percorso in studio solo con Federica.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 17 febbraio: Matteo non presente e Maria tace

Ebbene, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne di questo giovedì 17 febbraio 2022, rivelano che Matteo Ranieri non era presente in studio. Il tronista ligure non ha preso parte alle riprese delle nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi.

Una situazione che non è passata inosservata, dato che stando agli spoiler di questa nuova registrazione del dating show di Canale 5, anche Maria De Filippi non ha proferito parola su questa assenza in studio.

Insomma non si è proprio parlato di Matteo e non sono state date spiegazioni sul perché di questa sua assenza nel corso della registrazione odierna, la cui messa in onda è prevista nel corso delle prossime settimane del mese di febbraio.

L'assenza di Matteo a Uomini e donne e i dubbi sul suo trono

Cosa sta succedendo a questo punto? Quale sarà l'epilogo del percorso di Matteo Ranieri? Nella registrazione di ieri pomeriggio, il tronista aveva fatto i conti con l'assenza in studio di Federica ma, in questo caso, non si trattava di un addio.

Semplicemente Federica, poco prima dell'inizio delle riprese, si è sentita poco bene e ha scoperto di avere la febbre.

Per questo motivo, la pretendente non ha potuto prendere parte alla registrazione di Uomini e donne.

A questo punto, però, dopo l'assenza di Matteo Ranieri alle riprese di questo giovedì pomeriggio, bisognerà capire se il tronista andrà avanti oppure se mollerà la presa.