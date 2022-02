Nella giornata di giovedì 17 febbraio si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Nel corso delle riprese c'è stato un colpo di scena, perché Matteo Ranieri non si è presentato allo show. Al momento, non sono chiare le motivazioni che hanno portato il tronista a non andare nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Il giorno precedente, invece, Federica Aversano e il tronista ligure erano presenti, ma la corteggiatrice non era potuta entrare in studio, a causa di un malessere, ma sarebbe stata negativa al tampone.

Il trono di Matteo Ranieri non sembra proseguire nel migliore dei modi. Infatti, durante il suo percorso nel programma di Canale 5, il single è rimasto, anche senza corteggiatrici. Infatti, in una delle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda sul piccolo schermo, Denise aveva scelto di non partecipare più alla trasmissione, mentre Federica aveva deciso di non presentarsi. Le anticipazioni trapelate in rete sull'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che, nella giornata di giovedì 17 febbraio, Matteo Ranieri non ha preso parte alle riprese.

Al momento non ci sarebbe nessuna notizia certa sulle motivazioni che abbiano spinto il tronista a non recarsi nello studio di Uomini e Donne. Pertanto, non è chiaro se Ranieri abbia avuto un problema di salute, un imprevisto, oppure se abbia deciso di prendere tempo per riflettere sul da farsi.

Inoltre, anche la conoscenza fra Matteo e Federica sembrava procedere bene, ma Aversano non si è sentita bene prima della registrazione del 16 febbraio. Pertanto, l'ipotetica assenza dell'unica corteggiatrice rimasta, potrebbe avere spinto Matteo a non andare in studio il 17 febbraio.

Il percorso di Matteo sembrava essere iniziato nel migliore dei modi ma, purtroppo, durante la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, il tronista ligure ha trovato qualche ostacolo. Infatti, all'inizio del trono, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva avuto un'attrazione forte per Martina ma, poche settimane dopo l'inizio della conoscenza, la ragazza aveva deciso di lasciare lo show. A quel punto, Ranieri si era concentrato solamente su Denise e Federica. Mentre la prima ha preferito abbandonare il programma, la seconda è rimasta, pur non avendo un percorso sereno con Matteo. Al momento, il tronista è rimasto solamente con una corteggiatrice e non è chiaro se arriveranno in studio altre ragazze per corteggiarlo. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Matteo tornerà nello show e se troverà l'amore in televisione.