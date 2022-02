Questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla tanto attesa finalissima, l’umore nella casa continua a essere traballante. Intanto, Davide Silvestri ha deciso di confrontarsi con Lulù Selassié, a seguito di un commento poco carino della principessa nei confronti dell’attore.

GF Vip, il confronto tra Davide e Lulù

Poche ore fa al Grande Fratello Vip, Davide Silvestri si è recato da Lulù Selassiè, dicendo: ”Io sentivo il bisogno di parlarti. Io sono abbastanza forte, ma credimi che alcune cose feriscono, ovvio.

Qui dentro sto cercando di affrontare le cose, quando mi interessa. Ti invito pertanto a non dire cose fuori luogo e di stare attenta alle parole che possono ferire anche un amico”. Dopo aver ascoltato lo sfogo, la principessa ha chiesto scusa dicendo: ”Ti chiedo scusa, veramente. Mi dispiace di questa situazione”. L’attore è rimasto piacevolmente sorpreso dalle scuse della donna e ha ammesso: ”Ho sperato che prima della puntata di lunedì io riuscissi a dirti questa cosa e chiarire, in modo tale da chiudere questa parentesi”. In realtà non è ben chiaro quale sia la frase che ha colpito Davide.

Anticipazioni Grande Fratello, lunedì 28 febbraio

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, con l'aiuto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta per giungere al suo termine, per lasciare poi spazio all'Isola dei Famosi. Tuttavia, ancora è tutto in gioco e l'umore nella casa è molto altalenante. Innanzitutto questa sera si scoprirà chi tra Nathaly, Miriana e Antonio dovrà definitivamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Prima del verdetto si parlerà della Caldonazzo e dei famosi video dove ha definito come delle "Zingare" le sorelle Selassiè, per poi decidere se ci sarà o meno un provvedimento per la donna.

Si passerà poi ai sentimenti, soprattutto si parlerà di Jessica e Barù; i due, negli ultimi giorni, sono sempre stati più vicini, anche se lo chef toscano ha rivelato di non provare alcun sentimento d'amore per la giovane principessa.

Barù però sarà protagonista di questa sera in quanto ha pronunciato una battuta infelice nei confronti di Miriana, scatenando l'ira di Biagio d'Anelli. Ma l'amore sarà protagonista anche per Sophie e Alessandro i quali, dopo circa tre mesi, continuano a vivere in un limbo di emozioni e litigi. Non resta dunque ai fans del programma che aspettare la nuova puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d'Italia e chi saranno anche i nuovi nominati della settimana, a pochi giorni dalla finale.