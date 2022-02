Davide Silvestri ha deciso di avere un chiarimento con Lulù Selassié. Tutto è partito da un commento poco carino fatto dalla concorrente nella 44^ puntata del GFVip. Mentre in un primo momento il giovane attore aveva deciso di passarci sopra, poi ha ammesso di essere rimasto ferito da tali giudizi.

Il precedente

Nella 44^ puntata del GFVip, Davide ha avuto un confronto con Lulù. La Principessa, in un confessionale, aveva rivolto dure accuse al coinquilino per la mancata presa di posizione in alcune dinamiche del Reality Show.

Secondo la gieffina, Davide, eviterebbe di prendere una posizione per non mettersi contro i telespettatori.

In merito a Katia Ricciarelli, Lulù aveva affermato come Silvestri non la rimproverasse mai per paura. Dal canto suo, il 40enne aveva spiegato di avere compreso il punto di vista della coinquilina. Tuttavia, Davide aveva precisato di non essere l'avvocato difensore di nessuno.

Il nuovo confronto

A poche ore dalla messa in onda della 45^ puntata del GFVip, Davide ha deciso di chiarire con Lulù. Il diretto interessato non ha nascosto di esserci rimasto male per i giudizi espressi dalla Principessa: "Io sono abbastanza forte, credimi ma alcune cose feriscono, ovvio".

A tal proposito, il 40enne ha sostenuto di avere sentito il bisogno di parlarne con la diretta interessata, in modo da avere un rapporto più sincero e disteso.

Silvestri ha sostenuto di non essere un menefreghista o uno stratega, ma semplicemente preferisce "mettere bocca" nelle dinamiche che lo riguardano in prima persona. Sulla base di quanto dichiarato, il gieffino ha chiesto a Lulù di non esprimere più giudizi fuori luogo.

Infine, il diretto interessato ha spiegato che le parole vanno pesate, perché possono ferire anche un amico.

Lulù si scusa con Silvestri

Dopo avere ascolto lo sfogo di Davide, Lulù Selassié si è prontamente scusata con il coinquilino. La diretta interessata ha precisato che non era sua intenzione ferire l'attore. Tuttavia, la 23enne si aspettava una presa di posizione quando nella casa del GFVip sono volate parole grosse e offensive da alcune persone a lui vicine.

La chiacchierata tra i due "vipponi", si è conclusa con un tono distensivo. Lo stesso Davide ha fatto notare che ci teneva ad avere un chiarimento, in modo da avere una convivenza "forzata" più serena.

Nelle scorse ore, Davide ha avuto un chiarimento anche con Soleil Sorge. Quest'ultima aveva nominato l'ex amico insinuando di avere sparlato alle sue spalle. A detta di Soleil, Davide non avrebbe mai cercato un confronto e sarebbe uno stratega. In seguito al chiarimento, Silvestri ha precisato di avere apprezzato, ma di non riuscire a vedere più la coinquilina come prima.