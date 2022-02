Si sgretolano le amicizie all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nella giornata di giovedì 3 febbraio Manila Nazzaro si è ritrovata a fare i conti con gli attacchi "a distanza" di Davide e Katia, due persone che lei considerava amiche all'interno del gioco.

La cantante lirica e l'attore non si sono fatti problemi a sparlare di Manila: frecciatine di cui, al momento, l'ex Miss Italia non è ancora al corrente ma potrebbe scoprire tutto nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma lunedì sera.

Miriana, Katia e Davide ai ferri corti nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Davide, Katia e Manila nel corso di queste settimane di permanenza trascorse nella casa del Grande Fratello Vip hanno stretto un forte legame di amicizia. Tra i tre si è creato un feeling pazzesco che sembrava essere destinato a durare anche fuori dalla casa. Peccato, però, che in queste ore tale alleanza sembra essersi sgretolata.

A spiazzare sono state le parole di Davide e Katia che non si sono fatti problemi a sparlare dell'ex Miss Italia, lasciando senza parole anche i numerosi fan social del reality show.

Davide sparla e sbotta contro Manila al GF Vip: 'Ha rotto'

Il motivo? Davide ha ammesso di essere stufo del fatto che Manila, in casa, continui a lamentarsi di determinate cose, ma poi alla fine fa sempre tutto.

"Sì, però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve fare le cose, altrimenti deve smettere di lamentarsi", ha sentenziato Davide parlando con Delia Duran e confermando di essere stufo dell'atteggiamento in casa dell'ex Miss Italia.

"Non continuare a dire che non fai più niente, ma continui a farle e ti lamenti", ha sentenziato Davide puntando il dito contro Manila e il suo modo di fare all'interno della casa del GF Vip, quasi come se volesse passare per la vittima della situazione.

Ma, in queste ore, Davide non è stato l'unico ad aver puntato il dito contro Manila, dato che pure Katia non si è fatta problemi a sparlare alle spalle della sua compagna di gioco.

Katia sparla di Manila e non risparmia frecciatine

La cantante lirica, proprio chiacchierando con Davide Silvestri, ha sottolineato il fatto di non averla nominata come candidata alla finale, perché sostiene che non abbia più niente da fare ai fini del gioco.

"Cos'altro ha da dare quella? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni?" ha sbottato Katia sparlando della Nazzaro e scatenando la reazione contrariata di Lorenzo Amoruso.

Il compagno di Manila, infatti, non si è fatto problemi ad attaccare Katia sui social, tanto da definirla una donna arida di sentimenti e d'amore, soprattutto verso le persone che le sono sempre state accanto nel corso di questa esperienza al GF Vip.