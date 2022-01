Con l'inizio del nuovo anno, nella casa del Grande Fratello Vip la tensione tra i coinquilini non si è placata ed anzi, gli scontri, soprattutto al femminile, sono ormai all'ordine del giorno. Nel corso dell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno avuto un pesante faccia a faccia nel quale quest'ultima ha anche giudicato il ruolo di madre della coinquilina, riferendosi ad alcuni atteggiamenti avuti con gli uomini della casa, suscitando in questo modo le ire dell'ex velina di Striscia la Notizia.

Qualche giorno dopo, Miriana esprime senza mezzi termini il suo stato d'animo nei confronti del soprano, sfogandosi con le compagne Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo.

Miriana delusa da Katia si sfoga con Nathaly

In terrazza, Miriana non nasconde le sue sensazioni: "Mi ha deluso tantissimo". Nathaly concorda con la donna ed aggiunge che, coerentemente con le sue opinioni su Katia, ha deciso di non parlare più con lei ed evitarla il più possibile durante la convivenza all'interno della casa. Miriana confessa di essersi trovata nella medesima situazione qualche settimana prima, e di aver preferito isolarsi piuttosto che continuare ad interagire con le persone che non riteneva sincere, come Katia e Soleil: "Sono rimasta sola completamente ad un certo punto, avevo solo il pubblico...".

Nathaly fa notare come, in ogni caso, l'ex moglie di Pago abbia qualche volta interagito con queste persone, ma Miriana nega fermamente: "Non gli rivolgo proprio la parola".

Miriana provocata da Soleil e Katia

Non si tratta dell'unico episodio recente nel quale Miriana ha dimostrato insofferenza ai comportamenti tenuti da Katia e Soleil.

Il giorno prima, a tavola, le tre donne stavano pranzando insieme ad altri coinquilini quando la fashion blogger ha accennato alla presenza di persone nella casa che sostengono cose totalmente contrastanti con la realtà, trovando appoggio anche in Carmen, Valeria e la stessa Katia, che afferma: "Ci vuole una bella fantasia".

A quel punto Miriana, stufa delle riflessioni in corso, decide di allontanarsi da loro e continuare il pranzo ad un altro tavolo, e Katia commenta infastidita il suo gesto: "Mi sembra brutto comunque sedersi a tavola e poi sparecchiare ed andare via, e lasciare gli altri che mangiano. Non c'è una logica".

GF Vip, scontro tra donne nella casa

Poco dopo, Miriana spiega l'accaduto a Nathaly e Sophie, dichiarando di essersi sentita provocata dalle parole pronunciate: "É un continuo stuzzicare, io sono troppo gentile per queste robe". La donna ritiene che tali atteggiamenti siano studiati ad arte da alcune donne, tra cui Soleil e Katia, per infastidire e generare malumore con alcuni abitanti della casa. In occasione della puntata di stasera del Grande Fratello Vip, ci sarà sicuramente opportunità di approfondire i rapporti tra quelle che stanno diventando due vere e proprie fazioni contrapposte.