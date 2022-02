La soap Il Paradiso delle Signore è giunta alla centesima puntata, che verrà trasmessa su Rai 1 sabato 5 febbraio 2021. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Veronica si renderà conto che l'artefice della lettera incriminata inviata a Gloria è stata sua figlia. Intanto il dottor Conti deciderà di aiutare Sandro a riconquistare Tina, nonostante farà fatica a dimenticare quanto accaduto con la giovane Amato. Dante vorrà a tutti i costi accelerare la firma sul contratto con gli americani. Fiorenza però spronerà il cugino a studiare una strategia per vendicarsi di Vittorio.

Nonostante abbia già preso le misure dei mobili, Salvatore non sarà ancora sicuro di voler acquistare l'appartamento del signor Rossi. Tuttavia Irene, seppur infuriata, potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo allontanando l'idea di rimanere senza una casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio accetta di aiutare Sandro

Nel corso del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 sabato 5 febbraio 2022, a casa Conti regnerà finalmente la pace tra Sandro e Vittorio. Dopo aver smascherato la tresca tra il suo migliore amico e Tina, Recaltati accetterà quanto accaduto tra i due e chiederà al direttore del magazzino di aiutarlo a riconquistare la giovane Amato. La figlia di Agnese e Giuseppe però, non riuscirà a guardare in faccia l'ex marito: sarà difficile per Tina dimenticare le emozioni provate quella notte trascorsa con Vittorio.

Nel frattempo al Circolo, Dante cercherà in tutti i modi di convincere Umberto a chiudere l'affare con gli americani. Aizzato da Fiorenza però, l'imprenditore statunitense si concentrerà sulla vendetta contro il dottor Conti. Cosa avrà in mente Romagnoli?.

Il Paradiso 6, Salvatore non sa se comprare casa per lui e Anna

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 5/2, rivelano nel dettaglio che a casa delle ragazze non si parlerà altro che dell'acquisto dell'appartamento.

Irene sarà ancora infuriata con Salvatore per aver deciso di acquistare la loro casa, rischiando di far rimanere Cipriani e la signorina Puglisi senza un tetto dove abitare. Tuttavia facendo due conti, il titolare della Caffetteria non sarà ancora sicuro se riuscirà a comprare l'appartamento destinato a lui ed Anna. Dopo l'accusa ricevuta da Gloria, Veronica inizierà a sospettare che sia stata proprio Gemma a scrivere la lettera minatoria alla capo commessa. La giovane Venere sarà giù di morale non solo per aver fatto un brutto gesto nei confronti di Moreau ma soprattutto perchè capirà di non aver fatto altro che avvicinare Ezio alla sua ex moglie.