Momenti di tensione nella casa del GF Vip dove, l'arrivo in casa di Alex Belli non è passato inosservato. L'attore dopo essere stato protagonista di questa sesta edizione del reality show, è ritornato all'interno dell'abitazione, pronto a mettersi in gioco e cercare di riconquistare la fiducia di sua moglie Delia Duran.

Il 14 febbraio, dopo la puntata serale condotta da Alfonso Signorini, c'è stato un primo confronto tra i due coniugi ma non tutto è andato nel migliore dei modi, tanto che ad un certo punto Delia ha strattonato Alex.

Si accende lo scontro tra Alex e Delia al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, l'arrivo in casa di Alex Belli non ha fatto fare i salti di gioia a sua moglie Delia che non l'ha presa per niente bene.

La donna, in un primo momento, è apparsa decisamente contrariata e quasi infastidita dal ritorno al GF Vip di suo marito, ribadendo che avrebbe voluto fare questo percorso da sola.

Sta di fatto che, subito dopo la diretta del reality show trasmessa su Canale 5, tra i due non sono mancati i momenti di confronto/scontro.

In un primo momento, Delia ha provato a sminuire il suo matrimonio con Belli, precisando che in realtà non avrebbe un vero significato.

Delia e Alex si ritrovano ai ferri corti al Grande Fratello Vip

Affermazioni che hanno mandato in tilt Alex Belli, al punto da perdere le staffe nei confronti di sua moglie e sbottare duramente, lasciandola da sola e abbandonando la camera dove si stavano confrontando.

"Così mi fai girare i ...", ha detto furioso l'attore che non ha per niente gradito queste provocazioni da parte di sua moglie Delia.

Ma non è finita qui, perché nel corso della lunga notte trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip, Alex si è ritrovato anche protagonista di un confronto con Soleil Sorge e Delia Duran.

La moglie dell'attore ha sbottato chiedendo a Belli di essere sincero e di dire tutta la verità circa i sentimenti che proverebbe nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Delia su tutte le furie e strattona Alex: c'entra Soleil Sorge (Video)

Alex, però, si è difeso dicendo di essere stato sempre limpido all'interno della casa del GF Vip e di non aver mai preso in giro nessuno.

Ad un certo punto, Alex si è avvicinato a Soleil e, mettendosi in ginocchio, ha chiesto di confermare quelle che sono state le sue parole dette in precedenza all'interno della casa di Cinecittà.

La reazione di Delia, però, non è stata affatto delle migliori. La donna, dopo aver visto questo avvicinamento tra suo marito e Soleil, è andata su tutte le furie ed ha perso le staffe, tanto da strattonare suo marito.

"Non toccare Soleil", ha sbottato Delia infastidita da quell'avvicinamento tra i due nella casa del Grande Fratello Vip.