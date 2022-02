Luca Onestini sarebbe dovuto entrare al GFVip per avere un confronto con Soleil Sorge. All'interno della casa più spiata d'Italia, la influencer italo-americana in più occasioni ha tirato in ballo il suo ex fidanzato. La trattativa tra gli autori e l'ex tronista di Uomini e Donne era stata avviata, ma sarebbe saltata all'ultimo.

Il retroscena

Come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Luca Onestini avrebbe dovuto avere un confronto-scontro con Soleil. Stando alle indiscrezioni, le trattative tra il GFVip e l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbero state avviate.

Ma perché alla fine è saltato tutto? Perché Luca ha partecipato al Reality Show iberico Secret Story. Una volta tornato in Italia, il modello bolognese avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei Famosi in coppia con il fratello Gianmarco.

Dunque, le trattative si sono arenate. In un secondo momento, però, Luca e Gianmarco sono stati "scartati" dall'Isola. Gianmarco è reduce dello stesso programma in edizione iberica. I tempi di recupero dopo un programma come quello di sopravvivenza risultano essere piuttosto lunghi. Dunque, alla fine sono saltate tutte le trattative in ballo.

Luca e Soleil: una storia finta male

Che cosa hanno in comune Luca Onestini e Soleil Sorge? La 27enne italo-americana prima di partecipare a vari reality show, ha vestito i panni di corteggiatrice a Uomini e Donne mentre sul trono c'era Luca.

I due all'interno del programma di Maria De Filippi si sono piaciuti e sono usciti insieme. Mentre Luca era impegnato nella seconda edizione del GFVip, Soleil lo tradì con un altro ex tronista (Marco Cartasegna). A rendere pubblico il tradimento a Luca, fu proprio il fratello Gianmarco. Da quel momento tra Soleil e Luca non scorre buon sangue.

A distanza di anni, i due ex si sono anche lanciati frecciatine piuttosto velenose.

Sorge al televoto per un posto in finale

Durante la 41^ puntata del GFVip, in onda lunedì 14 febbraio, Soleil è stata una delle grandi protagoniste. La concorrente è stata la prima ad accogliere Alex Belli, dopo il suo ingresso nella casa come ospite.

Nel post-puntata invece, è stata protagonista di un confronto con i due coniugi. Tornando alla puntata del reality show di Canale 5, la 27enne è finita al televoto. Questa volta, però, non si tratta di un televoto eliminatorio ma per decidere il secondo finalista del programma. Soleil dovrà giocarsela con Lulù Selassié e Katia Ricciarelli.

Non è comunque escluso del tutto che gli autori possano mandare in casa il suo ex fidanzato Luca Onestini per un confronto. D'altronde, nella 41^ puntata anche Nathalie Caldonazzo ha ricevuto la visita del suo ex Andrea con cui era finita malissimo a Temptation Island.