Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte è successo un nuovo colpo di scena; Delia Duran ha sconfitto Soleil Sorge al televoto, ma esprime a Manila la sua volontà di voler abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Una reazione forte e inaspettata da parte della Venezuelana, che lascia tutti gli inquilini sorpresi.

GF Vip, Delia confessa di voler uscire dalla casa

Dopo la puntata, la compagna di Alex Belli, ha annunciato a Manila di voler abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip. Duran ha esordito dicendo:”Ho deciso, vado via. La mia vita è fuori, io qui volevo soltanto capire alcune cose.

Queste tre settimane qui sono state meravigliose e io ho capito molte cose. Sopratutto ho capito di amarmi e che devo essere più forte. Adesso ci sono riuscita e il mio compito era questo”. La compagna (o ex) di Belli, ha poi confessato a Manila di voler abbandonare la casa a testa alta, e consentire a Davide o Manila l’ingresso in finale:” Io voglio lasciare a voi la finale, voi siete da quattro mesi qui e meritate di più la finalissima. Stare qui per me è stato un regalo immenso e mi basta così, non riesco a stare qui. Devo andare e io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti per l’emozione fortissima e spero di aver lasciato qualche messaggio”. Queste dichiarazioni, hanno lasciato sconcertata Manila, la quale ha cercato di convincere Delia a rimanere dicendo: ”Devi restare qui, il pubblico ti ha voluta qui dentro e vincere contro Soleil è un segnale chiaro, forte, che devi rimanere.

Dai, venerdì non c’è neanche la puntata, prenditi ancora tempo per riflettere. Io tengo a te, ho raccontato la mia vera storia solo a te e Francesca. Voglio bene anche a Sole, ma ha dei comportamenti e modi di fare che non riesco più a tollerare. Mi ha offesa e presa in giro”. Non ci resta che attendere la prossima puntata, in onda lunedì 7 febbraio, per scoprire la decisione di Delia.

Scontro durante la pubblicità del GF Vip, tra Delia e Soleil

Soleil non ha preso bene il risultato del telavoto che ha dichiarato Delia la preferita del pubblico e la prima candidata alla finalissima del Grande Fratello Vip, prevista il 14 marzo. Approfittando di uno spazio pubblicitario, Sorge si è scagliata contro Delia dicendo: ”Puoi smetterla di parlarmi?

Io sono stata l’unica a farmi rispettare in questa situazione, non so di cosa parli. Non è mica colpa mia se tuo marito è innamorato di me, fatti due domande”. Delia dal canto suo, ha accusato Soleil di essere gelosa, invitandola a rassegnarsi di essere stata sconfitta. Dopo la puntata, Soleil si è sfogata dicendo che dentro la casa non la sopporta quasi nessuno e riceve soltanto cattiverie. Sorge confessa che adesso anche il pubblico preferisce Delia e i suoi siparietti e lei di tutto ciò si sente stanca e per lei questa è una sconfitta.