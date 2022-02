Un nuovo capitolo del triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è andato in onda durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 31 gennaio. Soleil ha scritto una lettera molto profonda per il "man", esprimendo tutto ciò che prova per lui e raccontando la loro storia e quell'amore particolare che è nato sotto le telecamere. Una lettera molto emozionante, che ovviamente non è piaciuta a Delia Duran.

La lettera di Soleil ad Alex Belli

Soleil ha deciso di scrivere una lettera piena di amore per Alex Belli, che è stata letta proprio da lei in una clip andata in onda durante la diretta.

Parole davvero molto toccanti, che sicuramente hanno raggiunto il cuore dell'attore, che in questi mesi ha dimostrato di essere molto legato a lei. L'influencer ha spiegato di aver usato la sua crema per sentirlo più vicino e di aver pensato molto all'unicità del loro rapporto, alla loro complicità e a tutti quei momenti speciali vissuti insieme all'interno della casa. Ha spiegato il motivo per cui hanno parlato d'amore, sottolineando di aver sempre cercato di tutelarlo dal momento in cui lui ha confessato di essere innamorato di lei. "Quel ti amo nascosto dalle famose coperte ho cercato di prenderlo nel modo più amletico" - ha scritto Soleil Sorge, aggiungendo di essergli sempre stata vicina, capendo il momento di confusione che stava vivendo l'uomo.

Soleil ad Alex: 'Ho sempre voluto la tua felicità'

Soleil ha ammesso che l'assenza di Alex è stata la sua più grande paura in questo percorso e che si è sentita particolarmente mortificata quando si è resa conto di aver messo in crisi il rapporto dell'uomo con Delia. "Ho sempre voluto la tua felicità" ha spiegato la donna, aggiungendo che è arrivato il momento di chiudere il sipario su tutta questa storia.

Soleil ha esortato Alex Belli a prendere una decisione definitiva, consigliandogli di andare a prendere sua moglie se il suo intento è quello di recuperare il loro rapporto. La lettera ha colpito molto sia l'attore che la moglie Delia. Ancora una volta l'influencer ha cercato di mettere un punto sulla questione, rendendo ancora più chiara la sua posizione.

Scontro tra Alex Belli e Delia Duran

La serata è stata molto pesante per Delia, che è stata attaccata da Alex per la sua decisione di togliersi l'anello. "Non ho fatto niente" - ha dichiarato Belli, cercando di convincere la moglie del fatto che non abbia commesso errori. "Io e Sole abbiamo raccontato la nostra conoscenza" - ha aggiunto, cercando di incolpare la moglie per tutto quello che è successo. Delia ha sottolineato di essere stufa di tutti questi teatrini e di aver preso una decisione, ovvero quella di lasciarlo. "Non ce la faccio più con questi giochi psicologici" - ha dichiarato la modella, lasciandolo in diretta. "Sei ridicola nei teatrini che stai facendo. Non va bene, ripigliati" - ha risposto Alex e ovviamente Soleil si è mostrata d'accordo con lui.