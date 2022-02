Anche se sono passati quasi cinque mesi dall'inizio del GF Vip 6, molti concorrenti sembra non abbiano ben inteso le regole della convivenza. Per dare un chiaro segnale a quei vipponi che continuano a fumare in zone vietate o a parlare senza microfono, gli autori hanno deciso di punire tutti dimezzano il budget settimanale. Alfonso Signorini ha letto un duro comunicato nel corso della diretta del 31 gennaio.

Problemi di convivenza al GF Vip 6

Non è la prima volta che Alfonso Signorini è costretto a rimproverare i concorrenti del GF Vip. Durante la puntata che è andata in onda lunedì 31 gennaio, infatti, il conduttore ha letto a voce alta un comunicato che gli autori hanno divulgato per informare i vipponi e il pubblico di una punizione che stava per arrivare.

Dopo aver precisato che mai avrebbe voluto pronunciare quelle parole dopo oltre quattro mesi alla guida del programma di Canale 5, il presentatore ha aggiunto: "La vita nella casa dovrebbe essere regolata da norme e dal buon senso per una civile convivenza".

La produzione ha sottolineato che queste regole sono state infrante molte volte nell'ultimo periodo, da qui la decisione di mettere in atto un provvedimento disciplinare che faccia ragionare chi ha sbagliato a discapito del gruppo.

Punizione per gli inquilini del GF Vip

Alfonso ha elencato alcuni dei comportamenti scorretti che hanno spinto gli addetti ai lavori a voler punire tutto il cast: "Rifiutarsi di indossare i microfoni nonostante i continui richiami, sottrarsi al richiamo in confessionale e fumare in casa o in sauna".

Visto che la maggior parte dei concorrenti non rispetta le regole della convivenza civile, la produzione del GF Vip ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare che va a colpire tutti, anche coloro che sono sempre stati attenti a non infrangere le norme appena citate.

"Queste sono evidenti mancanze di rispetto nei nostri confronti e in quelli dei vostri compagni, oltre che del pubblico che vi segue", ha proseguito Signorini nella lettura del comunicato ufficiale.

Per cercare di dare un segnale forte a quei vipponi che fanno un po' come vogliono davanti alle telecamere, gli autori hanno deciso di andare a colpire lì dove sono più vulnerabili: il cibo.

Poco cibo al GF Vip questa settimana

"Il limite è stato superato, per questo il budget settimanale verrà decurtato del 50%", termina così il messaggio col quale Alfonso e gli autori del GF Vip hanno reso pubblico il nuovo provvedimento disciplinare nei confronti del cast.

Fino a lunedì prossimo, dunque, i concorrenti dovranno accontentarsi di una spesa piuttosto misera: anche se in casa sono ancora un bel po', questa settimana non potranno fare grandi acquisti proprio perché i soldi messi a disposizione dalla produzione sono la metà rispetto al solito.

Non è certamente la prima volta che i vipponi vengono rimproverati dal conduttore del reality-show: in questi quattro mesi e mezzo di reclusione, ad esempio, gli inquilini sono stati strigliati spesso per le scarse condizioni igieniche nelle quali vivono.

L'abitazione di Cinecittà non splende per pulizia: quando vengono inquadrate le camere da letto (soprattutto quella con i muri arancioni), i telespettatori stentano a credere a loro occhi per quanto disordine c'è.

Quest'argomento ha causato anche parecchie liti tra i protagonisti della sesta edizione del format Mediaset: Manila si è scontrata con Soleil dopo che quest'ultima l'ha punzecchiata sul fatto che trascorrerebbe la maggior parte delle sue giornate in cucina a lavare i piatti, cosa che l'influencer non fa quasi mai e per questo viene criticata.