Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, si è scagliato contro Katia Ricciarelli. La cantante lirica ha spiegato a Davide Silvestri di avere preferito lui per un posto alla finale del GFVip, piuttosto che una donna di 44 anni. Secondo Amoruso, ha ragione chi in passato ha dato alla cantante lirica della "donna arida".

L'episodio incriminato

Nella puntata di lunedì 31 gennaio del Reality Show, i "vipponi" hanno dovuto scegliere quale concorrente mandare al televoto per giocarsi un posto in finale. Al momento di Katia Ricciarelli, la soprano ha deciso di fare il nome di Davide.

Parlando con l'ex attore di Capri, la 76enne ha spiegato la sua motivazione: "Ho fatto una scelta per te". Poi, Katia ha tirato in ballo Manila: "Lei che possibilità ha di andare avanti?" Stando al pensiero della gieffina, una donna di 44 anni, con figli e compagno, non ha alcuna possibilità di andare avanti in un reality show. A tal proposito, la diretta interessata ha concluso il suo discorso con un "ragiona..."

La stoccata di Amoruso

Le affermazioni di Ricciarelli non sono passate inosservate a Lorenzo Amoruso. Il compagno dell'ex Miss Italia, su Instagram, ha postato una stories piuttosto critica: "Complimenti Katia, sarai una signora per lo status, ma per il resto sei una vergogna". Successivamente, l'ex calciatore ha postato un altro sfogo in cui ha confidato di essersi ricreduto sulla cantante lirica.

Nel dettaglio, Amoruso ha spiegato che in passato aveva condannato tutti coloro che si erano scagliati contro Ricciarelli per la frase razzista nei confronti di Lulù Selassié. Oggi, però, il diretto interessato ha ammesso di essersi ricreduto: "Devo dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida". Il compagno di Manila si è detto spiazzato per i giudizi dati da Katia nei confronti delle donna, soprattutto di chi in questi mesi l'ha trattata come fosse una madre.

Infine, Lorenzo Amoruso ha concluso con un'ulteriore stoccata: "Signorini si nasce".

Katia e Manila distanti al GFVip

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno sempre avuto un ottimo feeling all'interno del GFVip. Dopo l'ingresso di Delia Duran, però, l'ex Miss Italia si è distaccata dal gruppo di Katia e Soleil.

Da quando Nazzaro ha cambiato amicizie all'interno della casa, il rapporto con la cantante lirica si è un po' raffreddato.

Per chi non avesse seguito le dinamiche del reality, la 44enne aveva sempre speso delle parole di stima per Ricciarelli. Manila era arrivata a difendere Katia anche quando era indifendibile, tanto da scatenare una reazione piuttosto forte in Clarissa Selassié: la ragazza in studio (ex gieffina e sorella di Jessica e Lulù Selassié) aveva definito l'ex coinquilina la persona più falsa di tutte le edizioni del GFVip.