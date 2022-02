Chiara sta per essere scoperta nelle nuove puntate di Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 4 febbraio 2022 sono dense di interessanti risvolti. La giovane Petrone è nel tunnel della dipendenza. Quello che sembrava per lei un semplice diversivo dalla noia, è diventata una prigione. Filippo ha già notato i suoi comportamenti strani, ma ha preferito non essere invadente. Chi non sospetta nulla è Nunzio, almeno fino a ora. Nunzio si sta rendendo conto di essere lontano anni luce dal mondo della sua ragazza, fatto di lusso e locali alla moda.

Le ha fatto una sorpresa romantica, portandola nella casa dove vivono Samuel e Patrizio. Dopo un loro momento di passione, Chiara ha sentito l'esigenza di assumere sostanze e così ha spedito Nunzio a prendere le pizze. Peccato che abbia dimenticato il portafoglio e sia tronato in casa proprio quando Chiara stava preparando in fretta e furia le strisce. Intanto, Marina ha deciso di partire per Londra, ma Ferri l'ha riportata alle sue responsabilità - scusa ovvia per tenerla accanto a sé - mettendola in difficoltà. Giulia, invece, comincia a sospettare che Katia nasconda qualcosa.

Un Posto al sole episodio 5875 venerdì 4 febbraio 2022

La situazione sta decisamente sfuggendo di mano a Chiara, che ha in testa solo la sua voglia di farsi.

Nunzio non sospetta nulla, accecato dalla gelosia per Ludovico, il suo opposto e anche colui che sta rovinando la vita alla fidanzata. Negli episodi della prossima settimana di Un Posto al Sole, le cose prenderanno una piega inaspettata e anche piuttosto pericolosa.

Ci sarà spazio anche per trame e momenti più leggeri, ma graditissimi agli affezionati fan della soap: continuerà infatti la 'guerra' tra Renato e Raffaele a colpi di scacchi, che li renderà protagonisti di una sfida davvero divertente.

Chiara sta per essere scoperta

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo la giovane Petrone in ansia. Non può nascondere ancora a lungo la sua dipendenza, che le sta occupando ogni momento della sua vita.

A complicare le cose, anche la sua amicizia con il poco raccomandabile Ludovico. Nei nuovi episodi di Upas, Nunzio perderà completamente il controllo dopo averli visti insieme, travisando il vero e tragico motivo della loro complicità.

Nel frattempo, Alberto sembrerà essere davvero disposto a cambiare per amore di Clara che, dal canto suo, sembrerà sempre più indecisa sul suo futuro.

Cosa nasconde Katia? Upas spoiler nuove puntate

Perché Katia decide di rimanere a Napoli? Questa è la domanda che attanaglia Giulia. Il suo istinto non ha mai sbagliato e non sbaglierà nemmeno in questa circostanza.

Convinta che la mamma di Nunzio nasconda qualcosa, Giulia inizierà a indagare per scoprire il vero motivo per cui sta prolungando la sua permanenza in città.