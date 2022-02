In Una vita, gli episodi in onda dal 7 al 12 febbraio, vedranno lo stalker di Bellita finire in manette dopo averla aggredita. Pertanto l'incubo della cantante pare essere giunto alla fine. Brutte notizie invece per Lolita, alla quale verrà diagnosticato un male incurabile. La donna tornerà a casa, ignara delle due reali condizioni. Antonito invece, cercherà disperatamente una cura che possa salvarle la vita.

Lo stalker aggredisce Bellita nelle prossime puntate di Una vita

I telespettatori di Una vita cominceranno a vedere Aurelio e Genoveva sempre più vicini.

I due cattivoni di Acacias si ritroveranno sempre più spesso insieme per parlare di affari. Bellita intanto, certa che il suo stalker non l'abbia seguita ad Acacias, deciderà di uscire di casa. Josè chiederà a Susana e Rosina di vegliare sulla moglie. In effetti il misterioso persecutore sarà nei paraggi e ascolterà tutte le loro conversazioni. Dalle anticipazioni, si viene inoltre a sapere che Antonito e Aurelio avranno un duro scontro per strada. Bellita alla fine deciderà di uscire di casa, nonostante il parere contrario di José. La cantante, insieme a Susana e Rosina, uscirà quindi per una passeggiata ma verrà aggredita dallo stalker.

Lolita viene dimessa dall'ospedale e torna a casa

Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 sino al 12 febbraio, Susana intraprenderà una campagna per cacciare gli stranieri da Acacias, ma non otterrà il successo sperato.

Lolita intanto, ignara delle sue reali condizioni di salute, verrà dimessa dall'ospedale e farà ritorno a casa. La bottegaia non sa che sta per morire a causa di una malattia del sangue e sarà invece convinta che la cura che le avranno dato i medici la farà guarire nel giro di qualche settimana. Tra Lolita e Antonito le cose non andranno ben e la donna chiederà del tempo al marito per assimilare ciò che è successo con Natalia.

Antonito inoltre, nel disperato tentativo di salvare la vita alla moglie, riuscirà a mettersi in contatto con un famoso luminare della medicina.

Bellita può tornare alla sua vita dopo l'arresto dello stalker

Nel frattempo, Genoveva si presenterà a casa di Marcos e cercherà di guadagnarsi la sua fiducia in vista di possibili futuri affari.

Sabina e Roberto saranno ormai pronti per il grande colpo di banca. Sabina però, sarà dispiaciuta all'idea di dover abbandonare in quel modo il nipote Miguel. I rapporti tra i fratelli Quesada e Genoveva si faranno sempre più stretti, tanto che penseranno a stringere un'alleanza. Intanto Jacinto continuerà a dire a tutti che Bellita è viva ma nessuno gli crederà. Bellita verrà a sapere che lo stalker sarà stato arrestato e quindi ora potrà tronare alla vita di sempre. La donna però, non saprà come riapparire nel quartiere senza che i vicini reagiscano male. A tal proposito, pare che Josè abbia in mente un piano.