Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto arriveranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Felipe, che ritroverà di nuovo il sorriso al fianco di Natalia anche se, ben presto, questa felicità verrà spazzata via da una serie di dubbi e sospetti legati alla morte di Felicia.

Felipe volta pagina con Natalia: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita che saranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Felipe giungerà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e la fine turbolenta della sua unione con Genoveva.

Per l'avvocato di Acacias 38, infatti, arriverà la svolta tanto attesa e, questa volta, tornerà a credere di nuovo nell'amore, grazie alla presenza di Natalia.

I due cominceranno a frequentarsi in maniera più o meno seria e questo spingerà Felipe a rendersi conto che forse è il momento di tornare ad aprire di nuovo il suo cuore all'amore.

Felipe punta su Natalia ma poi avrà dei dubbi legati alla morte di Felicia: spoiler Una Vita

Le trame delle nuove puntate spagnole della soap opera Una Vita rivelano che, prima di gettarsi a capofitto in questa nuova relazione, Felipe farà una premesse ben precisa a Natalia.

L'avvocato, infatti, le chiederà di andarci con i piedi di piombo: vuole che tutto accada in maniera graduale e senza affrettare le cose, in modo tale che entrambi possano rendersi conto se ci sono davvero i presupposti per portare avanti questa frequentazione oppure no.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando Felipe non avrà il timore di essere ripiombato di nuovo in un amore tossico, al pari di quello vissuto con Genoveva. E, questi sospetti dell'uomo, saranno legati al giallo legato alla morte di Felicia.

Il giallo della morte di Felicia fa sospettare Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Mendez farà aprire gli occhi a Felipe circa la vera natura di Natalia.

Il tutto ruoterà intorno al giallo della morte di Felicia, il cui omicidio continua ad essere un mistero e non si conoscono i colpevoli.

Ebbene, secondo il commissario, la donna potrebbe essere una delle responsabili dirette della morte di Felicia, motivo per il quale metterà al corrente dei suoi sospetti su Natalia anche Felipe.

Un durissimo colpo per l'avvocato che chiederà così a Mendez di indagare a fondo sul conto della sua nuova fidanzata, temendo di rivivere di nuovo l'incubo che aveva provato con Genoveva.