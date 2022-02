I colpi bassi nella casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ore, Delia ne ha inflitto uno a Jessica Selassié. Il clima tra le due inquiline di Cinecittà non è dei migliori, soprattutto dopo che la moglie di Alex Belli si è lasciata andare un po' troppo nei confronti di Barù, scatenando la reazione contrariata della principessina.

Nella serata del 7 febbraio, al termine della diretta del GF Vip, Delia ha avuto modo di parlare con Nathaly di Jessica e non ha risparmiato una frecciatina sull'igiene personale della ragazza.

Scarso feeling tra Delia e Jessica nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, tra Delia e Jessica il clima all'interno della casa del GF Vip non è proprio dei migliori. La principessina non ha gradito alcuni atteggiamenti di Delia nei confronti di Barù, tanto che si era diffusa in casa anche la voce di un possibile bacio tra i due.

Sebbene tale voce sia stata smentita dai diretti interessati, Jessica ha chiesto alla moglie di Belli non passare troppo tempo con Barù e quindi di prenderne le distanze.

Malgrado il chiarimento che c'è stato nei giorni a seguire, il rapporto tra le due concorrenti sembra essersi incrinato e la stessa Delia, dopo la puntata serale del GF Vip del 7 febbraio, ha ammesso che tra di loro non c'è feeling.

Delia sparla di Jessica dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Ma Delia non si è limita a fare questa considerazione, dato che si è lasciata andare anche a una riflessione legate all'igiene personale della principessina.

"A Jessica puzzano le ascelle, Madonna", ha esclamato Delia parlando della sua "rivale" e rivelando pubblicamente quello che sarebbe un problema di igiene della ragazza.

In un primo momento Nathaly Caldonazzo non aveva capito a chi si stesse rivolgendo Delia, poi quando ha compreso che la frecciatina sulla cattiva igiene, fosse rivolta a Jessica, non ha perso occasione per confermare.

Nathaly conferma la frecciatina di Delia su Jessica (video)

"Sì", ha esclamato Nathaly confermando di fatto di aver notato anche lei questa pecca della principessina.

Immediata la reazione dei fan social, molti dei quali si sono scagliati contro la moglie di Alex Belli per questo suo colpo basso nei confronti di Jessica.

“A Jessica puzzano le ascelle”

Le sue fan che l’hanno mandata in finale votandola in due televoto STO VOLANDOOO #gfvip pic.twitter.com/ZHKkl42E8x — lexa (@trecentotre) February 8, 2022

Gli spettatori social del Grande Fratello Vip sostengono che quello di Delia sia l'atteggiamento tipico di chi adesso si sente sicuro, dato che ha conquistato l'accesso alla finalissima di questa sesta edizione, e di conseguenza si diverte a sparare a zero sugli altri concorrenti.

Come reagirà la principessina dopo questo colpo basso da parte della moglie di Alex Belli? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali di questo seguitissimo Grande Fratello Vip 6.