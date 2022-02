Un video sta impazzando sui social network: la regia del Grande Fratello Vip, infatti, non ha fatto in tempo a censurare per intero un discorso che alcuni concorrenti stavano facendo e che ha interessato parecchio i telespettatori. Commentando i provvedimenti che sono stati presi in questi mesi contro alcuni vipponi, Jessica ha detto che Katia avrebbe bestemmiato a settembre ma che non sarebbe stata punita perché è lei.

Riflessioni 'censurate' al Grande Fratello Vip 6

Il provvedimento disciplinare preso nei confronti di Alessandro Basciano per la rissa sfiorata con Alex Belli (una nomination d'ufficio che è riuscito a superare a discapito di Kabir Bedi), è ancora argomento di discussione nella casa del Grande Fratello Vip.

I telespettatori, infatti, hanno intercettato un'interessante chiacchierata che alcuni vipponi hanno fatto in sauna di recente.

Il video che molti fan del reality stanno condividendo sui social network, inizia con Lulù che attacca Katia per come tratta le persone: la principessina si è detta fiera del modo in cui Manuel risponde a tono alla cantante, mettendola a tacere su svariati argomenti.

Il modello è intervenuto sostenendo che Ricciarelli non dovrebbe lamentarsi delle parolacce che vengono dette perché anche lei le ha usate, soprattutto quando ha litigato con i compagni d'avventura tra le mura di Cinecittà.

Il pensiero dei protagonisti del Grande Fratello Vip

A catturare l'attenzione degli spettatori della diretta del Grande Fratello Vip, però, è stata una riflessione che Jessica ha fatto a voce alta mentre in sauna si parlava dell'atteggiamento spesso sopra le righe di Katia.

"Lei ha bestemmiato a settembre, l'hanno anche richiamata in confessionale. Non le hanno fatto nulla perché è lei", ha fatto sapere la principessina etiope in merito ad un episodio che risalirebbe all'inizio della sesta edizione del reality, quando nella casa c'era ancora armonia e i rapporti erano piuttosto amichevoli e distesi.

Sophie ha cercato di giustificare la cantante e chi non ha preso provvedimenti nei suoi confronti dicendo che quello che ha pronunciato sarebbe un intercalare che alcuni interpretato come una bestemmia: probabilmente per questa ragione non ci sono state squalifiche o punizioni da parte dei "piani alti".

Il video si interrompe nel momento in cui la regia decide di censurare sia l'audio che le immagini, cambiando improvvisamente inquadratura.

I complimenti alla principessina del Grande Fratello Vip

Se Jessica sembra aver qualcosa da ridire su Katia e sul trattamento di favore che avrebbe ricevuto nei mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà, ultimamente la donna si è esposta per parlare bene della giovane.

Nel commentare con Soleil l'avvicinamento tra la principessina e Barù, Ricciarelli ha detto: "Sono proprio contenta. Visti insieme sembrano una coppia e lui le mette anche la mano sulla spalla, un gesto affettuoso che non ha mai fatto con nessun'altra".

"Lei è in gamba, mi piace perché è intelligente e sa fare tutto. Anche con me è molto dolce", ha aggiunto la bionda concorrente sempre in merito alla sorella di Lulù.

Sorge ha concordato affermando che il nobile dovrebbe lasciarsi andare perché Jessica è perfetta sia come fidanzata che come amica, quindi sarebbe fortunato ad averla accanto.

"Magari a Barù capitasse una così. Se sbocciasse l'amore sarei proprio felice", ha concluso l'influencer italo-americana nella chiacchierata con Katia che le telecamere del reality Mediaset hanno ripreso e mandato in onda in diretta affinché tutto il pubblico potesse conoscere il loro parere sulla maggiore delle sorelle Selassié.