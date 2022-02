Botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Sembrano essere ormai lontani i tempi in cui tra le due andava tutto nel migliore dei modi e si appoggiavano a vicenda.

A mano a mano che si avvicina il gran finale di questa sesta edizione del reality show, alcune certezze cominciano a crollare e anche tra Katia e Soleil non mancano le tensioni. Così, in queste ultime ore, la giovane influencer ha messo a tacere la cantante lirica, facendole presente il fatto che l'avesse interrotta mentre parlava.

Tensione al GF Vip anche tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip continua ad essere particolarmente teso e le tensioni sono sempre più all'ordine del giorno.

Lo sanno bene Katia e Soleil Sorge che ormai, da un po' di tempo, non si risparmiano frecciatine confermando di fatto che quell'idillio dei primi tempi, sembra essere in parte svanito via.

E così, in queste ultime ore, all'interno della casa del GF Vip si sono ritrovati ad affrontare l'ennesima discussione dettata dall'esigenza di tenere in ordine l'abitazione e fare dei turni che possano essere uguali per tutti legati alle faccende domestiche.

Katia zittita da Soleil Sorge: ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip

Soleil stava esprimendo il suo punto di vista ma, la cantante lirica, continuava a parlarle sopra impedendole così di poter esporre il suo pensiero.

Immediata la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne che, questa volta, ha scelto di non restare zitta e ha prontamente sbottato nei confronti della cantante lirica.

"Scusami Katia stavo provando a dire una cosa. Stavo parlando...questo è il mio tono di voce", ha sbottato Soleil Sorge nel momento in cui si è trovata costretta ad intervenire per zittire Katia dopo le continue interruzioni nel suo discorso.

Insomma quelli che sembravano essere dei rapporti stabili e forti all'interno della casa del GF Vip, cominciano a vacillare e ormai non ci sono più certezze.

Soleil delusa dal pubblico dopo la sconfitta al televoto del GF Vip

Lo sa bene proprio Soleil Sorge che, in queste ore, ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta al televoto che le è stata inflitta dal pubblico sovrano che segue e commenta le vicende di questa sesta edizione del reality show.

Soleil, infatti, ha scoperto di essere stata battuta al televoto dalla sua nemica e rivale Delia Duran, scelta dal pubblico del GF Vip come prima candidata alla finalissima del prossimo 14 marzo.

Un duro colpo per la giovane influencer che non ha saputo nascondere la sua amarezza e la delusione per questo verdetto del pubblico sovrano.