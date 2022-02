Nella casa del Grande Fratello Vip gli scontri sono sempre all'ordine del giorno. Questa volta gli animi si sono scaldati tra Lulù Selassié e l'ex moglie di Pago, Miriana Trevisan. Complice la stanchezza, le due si sono lasciate andare a un'accesa discussione per un motivo veramente banale.

GF Vip, lo scontro tra Miriana e Lulù

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono rinchiusi in casa da cinque mesi e come giusto che sia, iniziano a essere stanchi mentalmente e ogni motivo, seppur banale, può causare un’accesa discussione, come è avvenuto qualche ora fa tra Lulù e Miriana.

Le due gieffine si trovavano in piscina e Miriana, senza alcuna malizia, ha cambiato posto durante un allenamento in piscina. Subito la principessa Salassiè ha esordito lamentandosi contro Trevisan di non badare alle sue necessità dicendo: ”Ci rimango male perché ho un sacco di cose per la testa, mi manca Manuel…”. Trevisan, stupita da queste parole, ha detto di andare via, visibilmente innervosita dall’atteggiamento assunto da Lulù, aggiungendo: ”Siamo tutti giù di morale, io non vedo mio figlio da ben cinque mesi”.

Sentendo queste parole, Lulù ha sbottato contro la showgirl dicendo: ”Ma cosa c’entra, con te non si può mai fare un dialogo. Parli sempre tu, in continuazione e non fai parlare gli altri.

Devi ascoltare anche”. Miriana a questo punto ha perso la pazienza e sbottato contro Salassiè dicendo: ”Non sei mai contenta, ti sto dicendo che sto cambiando posto, non ti puoi arrabbiare sempre, lo fai apposta allora. Ogni cinque minuti ti arrabbi con me, io ti comprendo sempre e lo sai, più di tutti”. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per sapere se l’amicizia tra le due inquiline del Grande Fratello Vip sia giunta alla fine o c’è ancora speranza.

GF Vip, il commento di Kabir in merito al triangolo amoroso

Intanto, nella casa del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare del triangolo amoroso composto da Delia, Alex e Soleil. Dopo l’appuntamento di lunedì, Kabir Bedi ha sorpreso tutti, dicendo cosa ne pensa lui di questo amore libero e di quanto è successo in puntata.

Kabir ha esordito dicendo: ”Ho capito che questa storia tra Soleil, Alex e Delia è una storia di due ipocriti e una donna confusa e ferita che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza”.

Sui social molti hanno definito l'attore come un uomo saggio, che ha fatto la sintesi perfetta di questa storia che ormai da troppo tempo continua a far discutere. Fino ad ora ricordiamo che il gieffino è sempre stato diplomatico, senza mai venire meno alla sua calma che lo contraddistingue e senza mettere bocca su questa vicenda. È quindi probabile che anche lui, come altri tantissimi inquilini del Grande Fratello Vip, sia stanco di questo argomento.