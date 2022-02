Dopo una lavorazione che va avanti da due anni, finalmente i fan Kerem Bürsin hanno potuto visionare il trailer del suo film Eflâtun, in uscita in Turchia prossimamente (attualmente la data non è stata ancora confermata). Sulla trama vige il "top secret", a quanto pare il film potrebbe andare in onda in tv anche in Italia.

Prossima uscita per il film di Kerem Bürsin, disponibile sui social il trailer ufficiale

Sul futuro professionale di Kerem Bürsin non si hanno nuovi aggiornamenti, ma a breve i fan potranno ammirare un suo nuovo lavoro. Infatti, nella giornata del 1° febbraio è stato pubblicato sui social il trailer del film Eflâtun, che uscirà in Turchia entro l'anno.

La pellicola e stata diretta da Cüneyt Karakuş e vede come attore principale non sono Kerem Bürsin, ma anche İrem Helvacıoğlu, conosciuta soprattutto per il ruolo di Nefes Zorlu nella pluri premiata serie Sen Anlat Karadeniz, trasmessa in 15 Paesi.

Eflâtun sarà il primo lungometraggio per Cüneyt Karakuş e Kerem Bürsin interpreterà il ruolo di Oflaz, mentre İrem Helvacıoğlu sarà Eflâtun. La pellicola è stata prodotta dalla Karakuş Film e le riprese sono iniziate nel febbraio del 2020, prima ancora di Sen Çal Kapımı, la serie che ha visto Kerem al fianco di Hande Erçel. Il progetto inizialmente prevedeva la proiezione in diversi festival e una successiva distribuzione, ma a causa della pandemia da Covid tutti i progetti sono saltati.

Sulla trama di Eflatun vige il massimo riserbo

Sulla trama di Eflâtun non si sa ancora niente: intorno c'è il massimo riserbo. Nonostante ciò Kerem Bürsin, in un'intervista, ha affermato di amare molto il suo personaggio: "Mi sono sentito molto simile a lui e al suo stato d'animo. Mi è piaciuta molto la sceneggiatura, ne sono rimasto colpito".

L'attore ha definito la storyline del film una storia "pura e bella", affermando di aver lavorato benissimo al fianco di Cüneyt Karakuş.

I fan italiani, intanto, si chiederanno se Eflâtun arriverà anche in Italia. Al momento non si hanno certezze al riguardo, ma secondo alcune indiscrezioni il film sarebbe già stato acquistato da Mediaset sia per la messa in onda nelle reti televisive italiane, che in quelle spagnole.

Intanto il nome di Kerem, recentemente, circola sui media per le vicissitudini professionali e sentimentali. Si è tanto parlato di una collaborazione con Demet Özdemir in una nuova serie di Disney Plus, ma a quanto pare l'attore avrebbe rinunciato al progetto per preservare il suo rapporto con Hande Erçel, perché secondo il gossip turco l'attrice non sarebbe contenta di una eventuale collaborazione con la protagonista di DayDreamer.