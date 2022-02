Il 7 febbraio 2022, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La puntata non ha risparmiato colpi di scena, come la vittoria di Delia al televoto, diventando dunque una prima finalista. Durante la diretta, il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoroso, ha pubblicato una storia su Instagram, dicendo di non riconoscere più la sua compagna e di volersi prendere del tempo per pensare.

GF Vip, il post di Lorenzo su Manila

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip Lorenzo Amoroso ha pubblicato su Instagram una storia che recitava: "Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, che non accettava soprusi.

Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere". Non si sa il vero motivo di questo post, molti pensano che probabilmente il compagno non ha preso bene la discussione in merito all’età tra Manila e Katia, la quale ha preferito buttare il dialogo in una cosa scherzosa, piuttosto che fare un chiarimento ribattendo che una donna di 44 anni può ancora avere strade lavorative e amorose. Tuttavia, molti sono convinti che questo comportamento di Amoruso sia molto simile a quello di Alex Belli. Manila è ancora all’oscuro di tutto e non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa farà Nazzaro quando verrà a conoscenza di quanto accaduto.

GF Vip, Davide deluso dall'esito del televoto

Tra le tante sorprese, a stupire veramente il pubblico è stato il verdetto del televoto, che ha decretato Delia la prima finalista di questo Grande Fratello Vip. Immediata è stata la reazione di Davide che non ha nascosto di essere abbastanza deluso, arrivando addirittura a mettere in dubbio il suo futuro all’interno della trasmissione.

Una volta appresa la notizia, la delusione di Davide era visibile, anche Alfonso Signorini ha cercato di tranquillizzare il vippone dicendo di non mollare. L'attore ha minimizzato il tutto mandando a quel paese, in modo giocoso, il pubblico. Tuttavia nel post puntata l’attore si è confidato con i suoi inquilini dichiarando: ”Sono molto deluso da com’è andata e non lo nascondo.

Speravo di vincere o almeno che ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi e non certamente lei. Non mi congratulo con lei per la sua vittoria, devo essere onesto e sono deluso dal programma. A mente lucida ti dico che se io ho perso contro di lei, significa che neanche in finale la batterò e non vincerò mai il programma. Sono anche stanco, anche avessi vinto sarei stanco mentalmente lo stesso, sono ormai 5 mesi che sono qui e sono provato. Il mio ragionamento logico è che lei in finale ci batterà”.