Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 14 febbraio a venerdì 18 febbraio, verranno trasmessi episodi ricchi di colpi di scena e novità. Infatti, due coppie della soap partenopea entreranno in crisi. A tal proposito, Katia riceverà la visita a Napoli del suo fidanzato Giovanni, con cui la relazione non sta procedendo nel migliore dei modi. Nel frattempo, anche Franco e Angela avranno problemi. A quel punto, Boschi si ritroverà vicino alla sua ex moglie.

Un posto al sole, anticipazioni al 18 febbraio: Giovanni arriva a Napoli

Katia è tornata a Napoli da alcune settimane. Il ritorno della ex moglie di Franco Boschi è stata una sorpresa per gli inquilini di Palazzo Palladini. In particolar modo, la mamma di Nunzio è rientrata nel capoluogo campano appena Angela Poggi è andata in trasferta in Sicilia. Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà fatta chiarezza sulla vita sentimentale di Katia. Infatti, negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 18 febbraio entrerà in scena Giovanni, il compagno di Cammarota.

Un posto al sole, trame al 18 febbraio: Giovanni e Katia sono in crisi

Katia non ha raccontato molto della sua vita privata.

Da quando è rientrata in città, la mamma di Nunzio si è dedicata a suo figlio. Inoltre, Cammarota ha provato ad integrarsi a casa di Franco Boschi e a dare una mano nella gestione familiare. Infatti, Katia ha provato ad aiutare Bianca con in compiti, tentando di sostituire, con i suoi consigli, la figura materna. Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che l'ex moglie di Franco e Giovanni sono in crisi.

Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non indicano che tipo di problemi abbia la coppia e se siano superabili.

Un posto al sole, puntate al 18 febbraio: Franco e Angela ai ferri corti

Nel frattempo, anche Franco e Angela avranno problemi. Una delle coppie più longeve della soap partenopea avrà discussioni a causa della lontananza di Poggi dal tetto coniugale.

Il papà di Bianca, infatti, aveva mostrato fin da subito il suo disappunto sulla scelta di sua moglie di lasciare il capoluogo campano per recarsi in Sicilia per lavoro. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 18 febbraio, i coniugi Boschi si troveranno a fronteggiare l'ennesima crisi. Ad aggiungere problemi nel rapporto fra marito e moglie ci sarà anche la presenza ingombrante di Katia, che si è piazzata in pianta stabile a casa di Franco. Le anticipazioni trapelate in rete, inoltre, rivelano che ci sarà un colpo di scena: mentre crescerà la distanza fra il papà e la mamma di Bianca, Boschi si avvicinerà alla ex compagna. Attualmente, non è chiaro se le distanze fra gli ex coniugi saranno tali da trasformarsi in tradimento ai danni dei rispettivi compagni o se i genitori di Nunzio condivideranno soltanto momenti di vicinanza. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire se Giovanni e Angela riusciranno a salvare le loro relazioni o se ci sarà un avvicinamento fra Katia e il suo ex marito.