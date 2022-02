Dopo alcuni giorni di tensione Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno avuto modo di chiarire i propri rapporti nella casa del GFVip.

Nella serata di domenica 20 febbraio, l'ex Miss Italia ha ammesso di essere stata molto male per la momentanea interruzione dell'amicizia con la influencer italo-americana: la 44enne pugliese ha rivelato che in precedenza aveva detto certe cose solo ed esclusivamente per rabbia.

Scoppia la pace tra Nazzaro-Sorge

Domenica 20 febbraio, Manila e Soleil si sono ritrovate a parlare nel salotto della casa. A un certo punto la influencer ha rivelato di non essersi mai sentita apprezzata dai suoi compagni d'avventura.

L'ex Miss Italia Manila Nazzaro ha cercato di spiegare alla coinquilina che stava sbagliando: "Mi sei mancata tanto e lo sai". Secondo lei, le due hanno messo un muro e si sono fatte del male con le parole e con l'indifferenza. Manila ha ammesso di avere avuto il cuore in frantumi nel vedere Soleil giù di morale durante il party di sabato: voleva raggiungerla per consolarla, ma aveva paura di essere di nuovo allontanata.

“io sono innamorata persa di te come amica, come donna”



e pensa se non lo fosse stata 🥶#gfvip pic.twitter.com/nklvoIBnGG — Vale ♐️ (@afiresign_) February 20, 2022

La 44enne pugliese ha riferito di non avere più riconosciuto Sorge in quest'ultimo periodo. Poi ha affermato: "Io sono innamorata persa di te come amica, siamo fatte della stessa sostanza".

'Ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi'

Manila Nazzaro ha cercato di spiegare alla coinquilina i propri atteggiamenti. Nel dettaglio, la 44enne ha ribadito di avere sofferto molto per la distanza che si era venuta a creare tra le due, precisando: 'Alcune cose brutte le ho dette perché ero molto arrabbiata". Sebbene Nazzaro abbia ammesso che non è una cosa giustificabile, al tempo stesso ha confidato che non poteva fare tutto da sola.

Nel prosieguo del discorso, Manila ha detto: "Io già ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi". Secondo l'ex Miss Italia, la distanza con Soleil è nata da un'incomprensione.

Soleil: 'Dal mio cuore non sei mai uscita'

Dopo avere ascoltato attentamente la coinquilina, Soleil ha fornito la propria versione, ammettendo di avere alzato un muro, al tempo stesso però ha spiegato di essere rimasta delusa per l'atteggiamento di Manila.

La colpa di Nazzaro, secondo Sorge, sarebbe quella di essersi avvicinata a Delia nel momento in cui aveva più bisogno.

In replica, l'ex Miss Italia ha ribadito di avere solamente offerto il suo sostegno a una donna che stava soffrendo per amore. Secondo la 27enne italo-americana, quando Manila mette un muro è un pezzo di ghiaccio. Infine, Soleil è sembrata voler riallacciare il rapporto con l'amica: "Tu dal mio cuore non sei mai uscita".