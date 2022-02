Nella casa del Grande Fratello Vip, le emozioni sono sempre più amplificate. Dopo circa cinque mesi dall’inizio del reality, alcuni concorrenti iniziano ad avvertire la stanchezza emotiva dovuta anche alla lontananza dai proprio cari e l’isolamento forzato. Una delle concorrenti che in questi giorni si è sentita più spaesata e stanca, è Manila Nazzaro: confidandosi con Lulù e Delia, ha rivelato di non sentirsi più a suo agio.

Manila scoppia a piangere al GF Vip, mentre si confida con Delia e Lulù

IL 7 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip.

Durante questa settimana i telespettatori hanno notato una nuova parte di Manila Nazzaro, più fragile e incapace di nasconde il suo malessere. In una normale chiacchierata tra Delia, e Lulù, la Miss Italia confessa: ”Mi sento persa, sono molto stanca e sono senza energie. Ci sono tante cose, persone nuove che hanno spostato gli equilibri e mi sento molto lontana da loro”. Lo sfogo di Nazzaro è andato avanti, confessando: ”Noi ci siamo divertiti tanto, ma ora invece mi tocca pesare tutto, perché non ho più forze. Il mio muro di gomma è ormai scalfito e non voglio perdere la mia coerenza. Con Aldo, Alex e gli altri non abbiamo mai avuto la sensazione di ansia, ora, andati via i pezzi importanti come Belli, Aldo, Gianmaria e Manuel.

Abbiamo avuto la prova di come ci si diverte tutti insiemistiche”. Al termine di queste parole, Nazzaro scoppia in lacrime, rimpiangendo l’uscita di persone importanti, che hanno contribuito ad un grande percorso per il Grande Fratello Vip.

GF Vip, anticipazioni 7 febbraio

Dopo la pausa di una settimana dovuta a Sanremo, tornerà su Canale 5, il Grande Fratello Vip.

Stasera non si potrà certamente non parlare del triangolo amoroso e nulla esclude che Signorini, potrebbe mostrare a Soleil e Delia, un pezzo dell’intervista andata in onda sabato a Verissimo, dove l’attore ha ribadito ancora una volta l’amore per la bionda Soleil.

Intanto, durante la settimana, Delia si è lasciata andare con Barù durante un gioco, arrivando a baciarlo.

La Duran ha confermato tutto, dicendo di essere però in un gioco, quando Barù ha iniziato ad infuriarsi per questa cosa. Inutile dire che la più ferita da questa situazione è la povera Jessica, la quale, sin dall’ingresso del nipote di Costantino Della Gherardesca, ha sempre ammesso di essere interessata a lui. Si passerà poi alla crisi di Manila Nazzaro, la quale in questi giorni si è lasciata andare a delle confessioni anche sugli ex inquilini, e chissà se si parlerà ance della sua frase infelice nei confronti di Nicola Pisu. Spazio poi alle coppie, quella formata da Sophie e Alessandro, la loro storia continua ad andare avanti tra alti e bassi e in settimana tra i due, c’è stato un duro scontro a causa di Delia. Ed infine si scoprirà chi tra Katia, Delia, Manila e Davide, diventerà il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.