Nella casa del GF Vip nelle ultime ore è emersa una nuova polemica. Dopo una festa a tema rock, organizzata dal Grande Fratello, Manila e Miriana si sono lasciate andare a delle confessioni riguardanti gli ex gieffini, e proprio Nazzaro si lascia sfuggire una pesante affermazione su Nicola Pisu, non passata inosservata al pubblico del reality.

Grande Fratello, la nuova polemica su Manila

Dopo la festa organizzata dal GF Vip, Manila e Miriana, mentre erano sul divanetto, hanno iniziato a chiacchierare un po' e insieme hanno "rivissuto" le emozioni dei mesi passati.

Miriana non ha potuto fare a meno di citare il suo flirt con Nicola Pisu e a tal proposito Manila ha esordito dicendo che alcune cose fatte dall’ex gieffino, non le sono affatto piaciute. In particolare Nazzaro, si è soffermata su una vecchia frase di Pisu e si è espressa così:” Quando durante le nomination ti ha votata dicendo che meriti uomini che ti trattano male, lì ha proprio toccato il fondo”.

Manila poi ha continuato con un'espressione piuttosto dura: ”Per me, un uomo che dice queste cose, può morire affogato. Quando un uomo ti dice una cosa del genere devi metter un muro e porre fine. Dirti che ti meritavi uomini che ti trattavano male, è stato una cosa orrenda, squallida e senza nessuna giustificazione.

Quella roba è stata brutta e ha toccato il fondo”.

Questa frase di Manila è stata criticata da diversi utenti di Twitter, i quali hanno attaccato la ex Miss Italia per tali affermazioni, scatenando diverse polemiche social.

GF, Soleil commenta con Delia la fine della sua amicizia con Manila

Per Manila Nazzaro pare non essere un periodo facile quello all’interno della casa del GF Vip. Dall’ingresso di Delia infatti, la donna si è sempre più avvicinata alla moglie di Belli, allontanandosi come conseguenza da Soleil.

Durante la serata di ieri, Sorge si è appartata insieme a Delia spiegando la fine della sua amicizia con Manila. La influencer ha affermato che in alcuni giorni è stata male e Nazzaro non le sarebbe stata vicina, per questo motivo non la vuole più nella sua vita. La moglie di Belli ha tentato di mettere pace, consigliando Soleil di tenere in considerazione l fatto che più volte Manila la aveva difesa ed era rimasta dalla sua parte anche quando nessuno credeva in lei e nel rapporto con Alex.

Tuttavia al momento Soleil non sembra voler sentire ragioni: ”Se lei vuole, viene da me e si scusa per le sue mancanze, ma mi pare ovvio e scontato che non lo farà mai”.