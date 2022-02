Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova e decisiva puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta di lunedì 7 febbraio, infatti, sarà eletto il primo concorrente finalista della sesta edizione del reality-show. Dei quattro candidati a questo prestigioso ruolo, due sembrano avere maggiori chance di conquistarlo. Davide e Delia sono in testa ai sondaggi web ai quali hanno partecipato i fan del programma per tutta la settimana.

Le previsioni sul cast del Grande Fratello Vip

Quando manca poco più di un mese alla finale del Grande Fratello Vip 6, sta per essere eletto il primo concorrente che parteciperà sicuramente a quella serata.

Durante la puntata che Alfonso Signorini condurrà lunedì 7 febbraio, sarà svelato l'esito del televoto aperto una settimana fa su quattro protagonisti di questa edizione del reality.

Il pubblico è stato chiamato a esprimersi su Davide, Delia, Katia e Manila: uno di loro stasera conquisterà il pass per la diretta del 14 marzo, quella in cui sarà decretato il vincitore. Dando un'occhiata ad alcuni sondaggi che sono stati indetti sul web in questi giorni, si evince che sono principalmente due vipponi a giocarsi l'approdo in finale con oltre un mese d'anticipo.

Le preferenze del pubblico del Grande Fratello Vip

A esprimersi sul primo concorrente che merita di partecipare alla finalissima del Grande Fratello Vip sono stati tanti fan che, oltre a televotare, hanno avuto la possibilità di sbilanciarsi in rete.

La maggior parte dei sondaggi web che hanno impazzato nell'ultima settimana sul reality-show danno il medesimo risultato: a giocarsi il primo posto disponibile nell'ultima puntata sono soprattutto Davide e Delia.

La sudamericana Duran è in testa su quasi tutti i siti che si sono occupati di questa questione, davanti di poco solamente all'attore Silvestri.

Katia e Manila, invece, sono parecchio arretrate nella lista delle preferenze dei telespettatori, per questo si ipotizza che stasera non dovrebbero avere molte possibilità di diventare finaliste.

Il favore del pubblico nei confronti della moglie di Alex Belli è emerso già sette giorni fa quando ha battuto Soleil nel televoto per la vippona preferita: Sorge è rimasta spiazzata da questo risultato e non ha nascosto il dispiacere per non rientrare più nelle "grazie" dei tanti fan del programma (i primi mesi la ragazza era imbattibile in tutte le nomination, ma ultimamente è cambiato tutto).

Tensioni e amori in bilico al Grande Fratello Vip

Le percentuali dei sondaggi sul primo finalista del Grande Fratello Vip 6 si aggirano tutte attorno al 45-50% per Delia e il 30% per Davide: da questi numeri si evince che dovrebbe essere uno dei due il primo concorrente ad approdare all'ultima puntata di lunedì 14 marzo.

Stasera, intanto, saranno affrontati tanti temi: il nervosismo di Lulù che, dopo l'uscita di Manuel dalla casa, è sempre più insofferente e poco collaborativa in casa; le liti sopra le righe tra Alessandro e Sophie (i due si lasciano e si prendono in continuazione, e questo ha un po' stufato sia i vipponi che i telespettatori), l'avvicinamento inaspettato tra Delia e Barù e il conseguente allontanamento di quest'ultimo da Jessica, il modo in cui si stanno integrando nel gruppo i nuovi arrivati Gianluca e Antonio.

Alfonso Signorini non mancherà di trattare l'argomento più gettonato degli ultimi mesi: il triangolo amoroso che vede protagonisti Soleil, Delia e Alex Belli. Le due donne si sono confrontate più volte durante la settimana e Duran è arrivata al punto di ammettere che Sorge è la persona giusta per l'attore, non lei.