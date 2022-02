Il rapporto tra Soleil, Katia e Manila, nato all’interno del Grande Fratello Vip, sembra essere giunto al capolinea. Dall'ingresso di Delia Duran in casa Manila si è sempre più allontanata dalle due. Questa cosa non è andata bene a Sorge che proprio in queste ore, in compagnia di Katia, si è lasciata andare a delle nuove dichiarazioni sulla sua ex amica.

GF Vip, lo sfogo di Soleil su Manila, Delia e il triangolo amoroso

Il 5 febbraio Soleil e Katia si trovano in giardino e proprio la influencer inizia il discorso parlando del triangolo amoroso, dicendo: ”È stato tutto molto esasperato per fare uno show televisivo e basta, perché tra loro non c’è un minimo di coerenza.

Io e Alex eravamo invece complici ed è per questo che tra noi è nata una bella amicizia, rovinata poi da un fraintendimento generale”.

Sorge ha poi dichiarato che tutto quello che è successo dopo, sia da parte di Alex, sia di Delia, non ha totalmente senso e che si dovrebbe parlare dell’amore e della sessualità in un modo delicato e molto più pulito da come hanno fatto loro. A tal proposito si trova d’accordo anche la Ricciarelli che da ragione a Soleil. La influncer non si è fermata ed è andata avanti complimentandosi con Alex di essere stato più chiaro nelle ultime settimane, per poi aggiungere: ”Capisco che Delia voglia mettere fine a questo rapporto, ma non va fatto in questo modo. Lui ha confessato di essersi innamorato, ma che era stato uno sbaglio.

Secondo me, al momento, l’unica cosa che si capisce è che stanno esasperando. Vederlo in queste condizioni, che fa questi teatrini, mi delude e mi ferisce”.

Chiuso il capitolo su Delia e il triangolo amoroso, Soleil e Katia hanno commentato Manila e il suo avvicinamento, sempre più evidente, nei confronti della venezuelana, e a tal proposito la Sorge ha ammesso: ”Delia marcia sopra a questa situazione per fare il suo percorso, consigliata poi da Nathaly, Miriana e Manila.

Io comprendo che va bene non farla sentire sola e darle supporto, ma un conto è essere gentile, un conto è avere un atteggiamento del genere, Manila è diventata la migliore amica di Delia. Questo è eccessivo”.

GF Vip, bacio tra Delia e Barù

Nel frattempo la bella Delia, pare non essere troppo dispiaciuta della situazione sentimentale che ha lasciato fuori, e continua a lasciarsi andare all’interno della casa.

Stando a quanto raccontato da Gianluca Costantino, confermato poi dalla stessa Delia, Duran e Barù pare si siano baciati.

Tutto è accaduto nella Love Boat, a seguito di una festa organizzata dal Grande Fratello Vip. Tuttavia il momento non è stato immortalato dalla telecamere, poiché in quel frangente, erano intente a riprendere Soleil e Gianluca mentre ballavano insieme. Dopo aver appreso quanto successo, Soleil si è recata immediatamente da Delia, per chiedere spiegazioni e per dirle di stare attenta a non far soffrire Jessica, la quale, non ha mai negato di essere interessata a Barù. Duran ha risposto che a Barù piace giocare e per questo motivo, gioca anche lei.