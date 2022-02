Manuel Bortuzzo è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip; il ragazzo, con la sua storia e il suo essere semplice e forte, ha emozionato più volte il pubblico a casa e in studio, entrando nel cuore di tantissime persone. Uscito dalla casa del GF Vip, in un'intervista è tornato a parlare della sua amata Lulù e anche di alcuni suoi ex inquilini.

GF Vip, l'intervista di Manuel e la critica a Soleil

Intervistato da Casa Chi, il nuotatore Manuel ha raccontato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dichiarando anche di fare il tifo per Delia, e ha criticato Soleil Sorge.

Il ragazzo ha iniziato l’intervista dicendo di essere entrato al GF Vip per darsi delle conferme e voler essere più autonomo e sente adesso di essere un uomo più libero e più sicuro di sé. L’ex inquilino di Cinecittà si dice anche felice di aver trovato all’interno della casa persone capaci di comprendere il suo dolore, tra questi ha citato Aldo e Lulù. Dopo la prima parte di intervista, Gabriele Parpiglia ha chiesto a Manuel come mai nella scorsa puntata ha scelto di tifare per Delia e non per Soleil, e a tal proposito ha dichiarato: ”Non mi sembra di aver detto niente di che, mi sembrava normale come cosa, ho semplicemente detto quello che ho vissuto. C’è stato un confronto tra Soleil e Delia e quindi alla domanda chi preferisco, io ti rispondo Delia perché il comportamento di Soleil non mi è piaciuto”.

GF Vip, il nuovo tatuaggio di Manuel per Lulù

Più volte il ragazzo ha ammesso di aver trovato l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante un inizio abbastanza travagliato, Manuel sembra aver trovato veramente in Lulù una persona con la quale iniziare a mettere le basi per il futuro. In più occasioni, mentre era in casa, i due ‘’vipponi’’ si sono ritrovati a cantare la canzone di Ultimo: ”22 Settembre”, e durante l’intervista ha dichiarato di essersi fatto un nuovo tatuaggio proprio con il numero 22, riferito a Lulù.

A tal proposito il nuotatore ha detto: ”Il 22 settembre è la canzone mia e di Lulù, era anche il giorno in cui ci siamo baciati e richiama tante cose. La scritta che ho tatuata, “Changes”, richiama ai cambiamenti, così come le ali spezzate e i 12 millimetri per cui sono vivo, tra tanti tatuaggi mi fa piacere che quelli con più importanza, siano stati fatti dal mio migliore amico”.

Certamente Lulù non vede l’ora di rivedere Manuel e così pare anche per lui, il quale continua a manifestare la volontà di voler stare insieme a lei. Intanto però, il ragazzo non si è fermato dalla fine del reality e confessa di essere impegnato mentalmente solamente agli allenamenti, sperando in futuro di vederlo alle paralimpiadi.