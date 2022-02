Hande Erçel è il personaggio turco più menzionato sui social nel 2021, è questo il risultato di una ricerca statistica fatta dalla Adba Analytics (Digital Consumer Research della Turchia, ndr). Un riconoscimento arrivato grazie al successo di Sen Çal Kapımı, che ha premiato anche Kerem Bürsin come personaggio maschile più discusso sui social dell'anno. Secondo posto per Can Yaman, mentre Demet Özdemir deve "accontentarsi" di un quarto posto. Intanto Hande Erçel, nel suo Paese, fa discutere per i suoi guadagni da influencer.

I social media premiano la coppia d'oro di Sen Çal Kapımı

Grazie a Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ha riscosso un successo a livello mondiale. Secondo una ricerca di Adba Analytics, lei e Kerem Bürsin sono il personaggio femminile e maschile più discusso sui social nel 2021. Il numero di post dedicati a Hande Erçel lo scorso anno è pari a 3,2 milioni. Al secondo posto della classifica femminile, invece, si trova l'attrice Su Burcu Yazgı Coşkun (nota per il ruolo di Asiye Eren nella serie Kardeşlerim), con circa 1,04 milioni di condivisioni sui social. Al terzo posto è presente l'attrice Ayça Ayşin Turan, che grazie al ruolo nella serie Ada Masalı ha visto crescere il numero di follower, arrivando a essere menzionata in 1,01 milioni di post.

Demet Özdemir, invece, è presente al quarto post.

Per quanto riguarda la classifica maschile, Kerem Bürsin ha conquistato 3,7 milioni di condivisioni, a seguirlo c'è Can Yaman, con circa 2,1 milioni di condivisioni. Al terzo posto è presente Engin Akyürek con 1,3 milioni di condivisioni.

I guadagni di Hande Erçel sui social: per due post circa 250.000 lire turche

Nelle ultime ore in Turchia stanno facendo molto discutere i guadagni di Hande Erçel derivanti dal suo lavoro di influencer. A quanto pare la protagonista di Sen Çal Kapımı, per due post su Instagram pubblicati nel giro di due ore, avrebbe guadagnato circa 250.000 lire turche, ovvero poco più di 16.000 euro.

Numeri non molto sorprendenti per il mercato italiano, visto che Chiara Ferragni con lo stesso numero di follower (26 milioni circa) può arrivare a guadagnare tra i 60-85mila dollari per post (stime di DeRev e di HopperHQ), ma in Turchia il discorso è molto diverso, visto che il costo della vita è più basso rispetto al resto dell'Europa, quindi 250.000 lire turche vengono viste come una cifre esosa e diventano argomento di discussione nei vari talk show turchi. Grazie a queste indiscrezioni, però, è venuto fuori che l'attrice non è la donna più pagata sui social. Alcuni influencer turchi, infatti, arriverebbero a guadagnare fino a 500.000 lire turche a post, ovvero poco più di 30.000.