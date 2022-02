Giovedì 3 febbraio, dalle ore 20:40 su Rai 1, andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2022 . Un'edizione che, fino a questo momento, sta raccogliendo record di ascolti, anche grazie a un cast di concorrenti in gara decisamente notevole. A condurre la serata insieme ad Amadeus vi sarà Drusilla Foer.

Gli ospiti della 3^ serata del Festival

Come accaduto nel corso delle prime due puntate, anche nella terza serata è prevista la partecipazione di vari ospiti. Fra tutti, quello più atteso è senza ombra di dubbio Cesare Cremonini, che al Festival non aveva mai partecipato prima, né come concorrente né come ospite.

Il cantante bolognese, che nella prossima estate sarà protagonista di un tour che lo porterà a esibirsi in giro per l'Italia, presenterà dal palco dell'Ariston il suo nuovo album 'La ragazza del futuro', che verrà rilasciato a partire dal prossimo 25 febbraio.

Spetterà invece a Roberto Saviano far riflettere il pubblico. Lo scrittore, come sottolineato negli scorsi dallo stesso giorno Amadeus, salirà sul palco in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Dalla nave Costa Toscana, invece, Orietta Berti e Fabio Rovazzi presenteranno Gaia. I Coma_Cose, inizialmente previsti, sono invece risultati positivi al Covid e hanno dovuto dare forfait.

La seconda serata del Festival è la più vista dall'edizione del 1995

Nel corso della diretta dal palco dell'Ariston, poi, ci sarà modo anche di ospitare nomi del mondo del cinema. In particolare sarà presente al teatro Anna Valle, che presenterà la serie tv Lea un nuovo giorno. Sul palco, infine, anche la carabiniera Martina Pigliapoco, che nello scorso autunno sventò con coraggio un suicidio.

Come già preannunciato, comunque, il Festival di Sanremo numero 72 si sta confermando un grande successo in termini di pubblico. La seconda serata del Festival andata in onda ieri, mercoledì 2 febbraio, la kermesse ha ottenuto uno share del 55,8%, con un numero di telespettatori totali pari a 11,8 milioni. Si tratta del dato più alto per una seconda serata di Sanremo negli ultimi 27 anni: per trovare dei numeri così elevati occorre tornare indietro all'edizione del 1995 , quando alla conduzione similitudine c'era Pippo Baudo (quell'edizione venne poi vinta da Giorgia).

Un dato sicuramente da record, dunque, per questo Amadeus-ter, che potrebbe spingere la Rai a chiedere al conduttore de "I Soliti Ignoti" di condurre anche una quarta edizione.

Infine l'ordine di uscita dei cantanti non è stato diffuso durante la conferenza stampa come normalmente accade.