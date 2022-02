Ieri, giovedì 25 febbraio 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’appuntamento ha visto vari scontri, l’eliminazione di Katia Ricciarelli, la sorpresa per Davide e le nuove nomination. All’indomani della puntata, Soleil ha tentato un confronto con Miriana.

GF Vip, Soleil e il confronto con Miriana

L’influencer inizia il dibattito con Miriana, dicendo: ”Tu ce l’hai con me”, in quanto pensa che alla base dei loro continui battibecchi, ci sia un’antipatia di fondo che la showgirl continua a covare. La Sorge ha fatto poi riferimento al comportamento che Miriana ha avuto nel corso dell’attività radiofonica e ritiene che, anche in quella occasione, la Trevisan ha sminuito l'ha sminuita, con alcune battute un po' fuori luogo.

L’ex moglie di Pago, si giustifica dicendo: ”Scusa, ma non mi sono resa conto. Non pensavo che quelle mie parole ti avrebbero offeso, l’ho detto scherzando” e Soleil replica dicendo: ”Scusami tu, ma non mi sono resa conto perché non comprendo la tua ironia”, con un atteggiamento tra il provocatorio e lo scherzoso. Miriana, notando questo sarcasmo, precisa dicendo: ”Noi non comprendiamo da mesi la tua”.

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, ormai tutte le maschere sono cadute e non ci resta che aspettare l’appuntamento di Lunedì 28 febbraio, per scoprire se tra la Sorge e la Trevisan spunterà uno spiraglio di pace, dopo l’astio che entrambe si portano dietro da Settembre.

Alfonso Signorini chiede a Miriana di parlare del fantasma che ha visto

Da giorni, nella casa del Grande Fratello Vip, si è sparsa voce della presenza di una presenza paranormale, un fantasma. Tutto è iniziato qualche sera fa, quando la Trevisan, in piena notte, ha affermato di aver visto passare una sagoma bianca e di averci addirittura parlato, raccontandolo ai suoi compagni di avventura.

Nel corso della diretta di ieri, 24 febbraio 2022, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza su quanto detto dalla donna, chiedendo proprio a lei di spiegare tutto quanto al pubblico da casa. Miriana inizia il suo racconto dicendo: ”Sì, ti confesso che ho visto qualcosa in piena notte. Questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi non è solo una ma più di una.

Vedo un’entità femminile, e dentro di me io la vedo così, sui 45 anni. La sento e la vedo nella mia testa ed è come un lampo. Queste cose non si possono gestire ma cerco di prendermi poco sul serio altrimenti impazzisco”. I fan del reality, sentendo questa testimonianza, si sono dividi tra quelli che credono ai poteri quasi soprannaturali della donna e coloro che invece sono molto scettici al riguardo. Intanto a pochi giorni dalla nuova puntata, al televoto sono finiti Nathaly, Antonio e Miriana, e non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento per scoprire chi verrà salvato e chi no.