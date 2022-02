Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio di giovedì 10 marzo raccontano che Beatrice Conti (Caterina Bertone) accetterà l'invito a pranzo fattole da Dante Romagnoli (Luca Bastianello), mentre Agnese Amato (Antonella Attili) sospetterà che Maria Puglisi (Chiara Russo) le abbia mentito. La Signorina Buonasera, infine, non presenzierà alla nuova collezione del grande magazzino milanese, nel frattempo Gloria Moreau (Lara Komar) confesserà a Stefania Colombo (Grace Ambrose) di essere sua madre.

Beatrice accetterà l'invito a pranzo di Dante

Le trame della soap opera italiana per la puntata di giovedì 10 marzo anticipano che Dante inviterà Beatrice a pranzo e la contabile accetterà di buon grado.

Malgrado la cognata di Vittorio nutra un certo interesse nei riguardi di Romagnoli, pranzerà assieme all'uomo anche per controllarne le mosse.

Agnese sospetterà che Maria stia fingendo che con Rocco vada tutto liscio

Le anticipazioni della fiction daily nostrana per l'episodio di giovedì 10 marzo riportano che gli ambigui comportamenti tenuti da Maria dal suo ritorno da Roma non passeranno inosservati ad Agnese.

La signora Amato, difatti, sospetterà che la giovane Puglisi stia fingendo che con Rocco vada tutto a gonfie vele.

A tal proposito, la sarta dell'atelier mediterà se sia il caso di insistere con Maria per farle confessare come sia andato realmente il faccia a faccia col ciclista.

Vittorio apprenderà che la Signora Buonasera non presenzierà nella boutique per il lancio della nuova collezione

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 124 della sesta stagione rivelano che Vittorio verrà a sapere che la Signora Buonasera non potrà presenziare all'evento di presentazione che si terrà nel grande magazzino meneghino per il lancio della collezione primavera/estate.

Conti, quindi, dovrà rinunciare all'opportunità di poter contare sulle annunciatrici più amate dagli Italiani per lanciare i nuovi abiti dell'atelier.

Gloria confesserà a Stefania di essere sua madre

Le trame della soap opera nostrana per la puntata di giovedì 10 marzo evidenziano che Stefania intercetterà una lettera scritta da Gloria.

La capo commessa, oramai sotto scacco dalla figlia, si troverà costretta a confessare alla ragazza di essere la madre che credeva defunta.

Facile intuire come tale notizia sconvolgerà non poco la giovane Colombo, la quale si imbatterà fortuitamente in Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e deciderà di raccontargli l'accaduto.

Stefania, infine, deciderà di non fare ritorno a casa Colombo.