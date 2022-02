L'ingresso di Delia Duran al GFVip ha creato nuove dinamiche. In particolare, Manila Nazzaro si è distaccata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli per accogliere la nuova concorrente. Parlando con la cantante lirica, l'ex Miss Italia è finita nel mirino di Davide Silvestri. L'attore ha spiegato di essere stanco di ascoltare le continue lamentele della coinquilina.

Lo sfogo di Silvestri

All'interno della casa di Cinecittà, le liti per le faccende domestiche sono all'ordine del giorno. In più occasioni, Manila ha lamentato di essere l'unica ad occuparsi della casa.

Ma non solo, la diretta interessata sostiene anche che i suoi compagni d'avventura siano poco propensi alla collaborazione.

In seguito all'ennesima lamentale della 44enne pugliese, Davide ha perso la pazienza. Il diretto interessato in una chiacchierata con Katia ha rivelato di essere stufo: "Ha rotto". L'ex attore ha precisato che Nazzaro ha ragione quando si arrabbia per le pulizie della casa. Secondo il gieffino, però, la coinquilina diventa "pesante" nel momento in cui continua a fare ciò che dice di non voler più fare: "Non deve farle, punto".

Insomma, Davide è convinto che Manila continui a cercare comprensione dagli altri "vipponi".

Ricciarelli si confronta con Manila

Nel frattempo, Katia ha deciso di affrontare Manila.

Scendendo nel dettaglio, la cantante lirica si è distaccata dalla coinquilina per via dell'atteggiamento affettuoso mostrato con Delia. Ma non è tutto, Ricciarelli ha ammesso di esserci rimasta male perché Nazzaro non l'ha proposta come possibile candidata alla finale.

Dopo essersi allontanate, le due concorrenti hanno avuto un confronto.

In particolare, la soprano ha detto di essere rimasta infastidita dal comportamento dell'amica: "Diverse cose tue mi hanno dato fastidio". Per esempio, Katia ha tirato in ballo l'abbraccio di Manila a Delia dopo avere appreso che era stata la concorrente più votata dai telespettatori. Sulla base di quanto dichiarato la 76enne ha invitato l'ex Miss Italia a non gettare quanto costruito in questi mesi: "Dopo tutto quello che ci siamo detti.

Io vedo un gioco strano tra lei e Alex". Secondo Katia, Manila dovrebbe dare più sostegno a Soleil che a Delia: "Io non ti ho isolata". Dal punto di vista della cantante lirica, Sorge è una ragazza dal carattere forte ma è anche molto fragile. Dunque, non andrebbe allontanata ma compresa. Infine, Ricciarelli ha invitato Manila Nazzaro a riprendere il rapporto che aveva costruito con lei e Soleil: "Non dobbiamo rovinare quella bella cosa che abbiamo creato".

Dal canto suo, Nazzaro ha ribadito di non avere allontanato nessuno ma di essere stata "cacciata" dall'influencer.