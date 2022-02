Delia Duran e Barù sono finiti al centro delle attenzioni al Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno rivelato che i due, durante una festa a tema nella Love Boat, si sono scambiati un bacio. La modella sudamericana ha confermato l'accaduto, mentre il food influencer ha negato.

Bacio galeotto nella Love Boat

Venerdì 4 febbraio, il GF Vip non è andato in onda per evitare di entrare in concorrenza con il Festival di Sanremo. I vipponi hanno avuto la possibilità di organizzare una festa. Nella Love Boat sono stati chiamati Soleil con Gianluca, Sophie con Basciano e Delia con Barù.

Mentre le tre coppie stavano ballando, Gianluca Costantino si è accorto di un bacio che si sono scambiati Delia e Barù. Anziché tenerlo per sé, il gieffino l'ha detto subito a Soleil: "Si sono baciati". Spiazzata per l'accaduto, Sorge ha risposto che non riusciva a crederci. In un secondo momento, la 27enne ne ha parlato con Codegoni che a sua volta si è detta incredula.

Soleil ha poi deciso di parlarne direttamente con la modella sudamericana. Secondo Sorge, Delia sarebbe stata scorretta nel baciare Barù, visto che Jessica da tempo dice di essere interessata a lui. Incalzata dalla coinquilina, la compagna di Alex Belli ha confermato il bacio: "Lui ama giocare, così ho giocato anch'io".

La versione di Barù

Sabato 5 febbraio, il giorno dopo la festa nella Love Boat, in casa i vipponi non hanno fatto altro che parlare di quanto sarebbe accaduto tra Barù e Delia. Nathaly Caldonazzo ha voluto vederci chiaro. Senza troppi giri di parole, l'attrice romana ha chiesto direttamente al food influencer se avesse o meno baciato la modella.

Barù ha negato tutto.

A questo punto non è chiaro se il bacio ci sia stato realmente. Probabilmente durante la puntata serale di lunedì 7 febbraio Signorini indagherà sul caso. Sul web e sulla pagina ufficiale del GF Vip per adesso non c'è alcun video che mostri il momento del presunto scambio di tenerezze fra Delia e Barù.

Il rapporto tra i due gieffini

Al momento, dunque, non vi sono certezze su ciò che si sarebbe verificato tra Delia e Barù. Quest'ultimo non ha mai nascosto di non provare simpatia per la modella. In diverse occasioni ha detto a Duran di considerarla una persona poco sincera.

Sebbene il gieffino si sia detto a favore dell'amore libero, crede che Alex e Delia stiano cavalcando l'onda mediatica. Nei giorni scorsi, Barù è arrivato anche a rifiutare un abbraccio da Delia, spiegando che non gradisce condividere dei gesti d'affetto con persone che ha conosciuto da poco. Di fronte alle avances di Duran, Barù è apparso impassibile.