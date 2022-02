In occasione della 41^ puntata del GFVip, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, Alex Belli è tornato in casa come ospite. L'intento dell'ex gieffino è quello di chiarire una volta per tutte la situazione con la moglie Delia Duran e con Soleil Sorge. Nel post-puntata, la 27enne italo-americana ha confidato a Jessica Selassié di essere in imbarazzo.

Il precedente

All'inizio del GFVip, Alex e Soleil hanno instaurato un'amicizia-speciale. A dicembre, però, Belli è stato squalificato per non avere rispettato la distanza in un confronto-scontro con la compagna Delia.

A gennaio, la modella sudamericana è entrata come concorrente al Reality Show. Tra Delia e Soleil è arrivato il chiarimento dopo settimane di "convivenza forzata". Le due gieffine sono riuscite a trovare un equilibrio, anche se Delia ha ammesso che non potrà mai essere amica di Sorge.

Sorge in crisi

Nella puntata di lunedì 14 febbraio, Alex Belli è tornato in casa. Signorini ha chiesto all'ex gieffino di chiarire la sua situazione sentimentale. Dunque, il diretto interessato dopo essersi confronto con la compagna Delia e con Soleil, è arrivato al GFVip come ospite.

Nel post-puntata, la 27enne italo-americana si è sfogata con Jessica. Nel dettaglio, Soleil ha spiegato di essere imbarazzata per la situazione che si verrà a creare nei prossimi giorni.

La giovane non riesce a capire se Alex e Delia stiano facendo tutto questo per visibilità: "Se è tutto studiato, chapeau". Tuttavia, Sorge ha precisato che lei non avrebbe mai messo a repentaglio un matrimonio per un teatrino simile. Va detto che Duran in poche settimane al GFVip, si è conquistata il posto di prima finalista.

La influencer ha rivelato di non sapere come comportarsi: "Conosco Alex anche quando non mi dice le cose". A tal proposito la diretta interessata ha preso una posizione: "Non ci voglio rifinire in mezzo". Per questo la gieffina ha affermato: "Ho l'ansia adesso". Infine, Soleil ha ammesso che l'unica cosa che vorrebbe fare è aiutare Alex e Delia a ritrovare la sintonia.

Il consiglio della Principessa

Dopo avere ascoltato la versione di Soleil, Jessica si è sentita di dare un consiglio alla coinquilina. Secondo la Principessa, Sorge dovrebbe comportarsi in modo naturale senza fare troppi calcoli: "Viviti Alex come hai sempre fatto". D'altronde la 26enne ha fatto presente che Belli e Soleil hanno dato sempre una grande energia agli altri "vipponi". Nonostante i consigli della più grande delle sorelle Selassié, Sorge è apparsa perplessa.

La stessa Soleil ha confidato di non sapere se dare spazio alla complicità con Belli oppure continuare il suo percorso in solitaria e prendere le distanze dall'ex attore di Centrovetrine.