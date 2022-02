Al Grande Fratello Vip il triangolo amoroso più discusso del reality continua a regalare nuovi avvenimenti. Ieri sera, dopo una festa che ha visto anche un bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge, quest'ultima successivamente ha raggiunto in sauna Alex Belli: i due, dopo una grossa lite, hanno ammesso di essere innamorati l'uno dell'altra.

GF Vip Soleil confessa i suoi sentimenti ad Alex

Nella nottata tra il 19 e il 20 febbraio 2022, nella casa del Grande Fratello Vip si sono registrati nuovi sviluppi nel triangolo amoroso più discusso della trasmissione.

Dopo una festa organizzata nella Casa, Soleil è andata in sauna da Alex e lo ha affrontato piuttosto duramente affermando: "Sei una persona falsa, mi hai detto sin dall’inizio di aver messo in dubbio tutta la tua vita. Tu, sotto le coperte, oltre a quello che tutti pensano, mi hai anche detto di esserti innamorato di me. Me lo hai detto guardandomi in faccia e io non ti ho risposto".

Sentendo queste parole, Belli si è innervosito e ha risposto: "Allora rispondimi adesso, è arrivato il momento che tu risponda a quel mio 'ti amo'. Ammetti i tuoi sentimenti, così come ho fatto io. Ti si legge in faccia che ti trattieni, ma con me queste cose non funzionano. Soleil, esci dalla corazza e vieni allo scoperto.

Tu mi dipingi come un mostro perché ti fa comodo, puoi prendere in giro gli altri ma non me. Inizia ad ammettere quello che hai nel tuo cuore, quello che realmente provi per me".

Dopo queste parole, Soleil ha iniziato a imprecare usando termini anche in inglese, per poi tornare nei suoi panni e confessare: "Non ti permetto di dire che io non mi espongo o che non ho coraggio.

Quello che è successo tra di noi è stato bello, ma siamo usciti fuori strada! Ci stavano innamorando. Io però, a differenza tua, sono riuscita a frenarmi. Adesso mi hai deluso, sei uno schifoso e mi fai schifo. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi due, mentre tu continuavi a dirmi cose forti che io non ho mai detto perché volevo tutelarti.

Sono qui. Esco allo scoperto e lo urlo, ti ho sempre detto che ti amo, non dire bugie”.

Occorrerà aspettare la puntata di lunedì 21 febbraio per capire come Delia prenderà queste parole di suo marito e di Soleil.

GF Vip: bacio nella notte tra Soleil e Delia

Lo scontro tra Alex e Soleil e l'amore confessato tra i due non è stato l'unico colpo di scena nella movimentata notte del Grande Fratello Vip. Poco prima, mentre Soleil e Delia erano intente a ballare in una festa a tema organizzata dalla produzione del GF, le due si sono parlate e sono arrivate a baciarsi appassionatamente. Questo bacio non è passato inosservato, scatenando le reazioni più disparate tra gli inquilini della casa di Cinecittà.

La prima a recarsi a chiedere spiegazioni a Soleil è stata Sophie, a cui la influencer ha spiegato: "Le dicevo 'hai delle brutte vibrazioni, liberatene!' mi ha risposto 'si, me ne voglio liberare', ha provato a baciarmi e io mi sono lasciata andare”.

Alex Belli ha invece reagito facendo trasparire una grossa sorpresa: "Sono sconvolto, ho visto loro due baciarsi e non sapevo che cosa fare, non sono stato io a creare quella cosa”. Forse anche per tale motivo, Alex ha poi deciso di chiarire le cose con Sorge, arrivando alla discussione, sfociata nella confessione sentimentale di Soleil.