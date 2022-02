A breve inizierà la terza edizione de Il Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Dalla stessa conduttrice sono stati rivelati degli indizi su alcuni personaggi famosi che si nasconderanno dietro le maschere. In particolare, forniti gli indizi sul Drago, alcuni fan hanno ipotizzato possa trattarsi di Can Yaman.

Gli indizi sul Drago che fanno pensare a Can Yaman

La nuova edizione de Il Cantante mascherato andrà in onda a partire da venerdì 11 febbraio 2022. Sull'identità del personaggio famoso che si nasconde dietro il Drago, i fan hanno formulato varie ipotesi e tra queste rientra quella che vedrebbe Can Yaman coinvolto nella partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci.

Infatti, i seguenti sono gli indizi forniti dalla conduttrice sulla maschera in questione, in occasione della sua ospitata a Da noi..a ruota libera di Francesca Fialdini: "Ha uno sguardo fiero e un atteggiamento orgoglioso, ma anche molto umano e pieno di saggezza e poi ha le ali. Forte ma allo stesso tempo gentile". In particolare, è l'ultima caratteristica che ha fatto immediatamente collegare i fan la maschera del Drago all'attore turco.

Gli indizi sul profilo instagram di Can Yaman, da cui risulterebbe assente

La conferma del coinvolgimento di Can Yaman in un nuovo progetto lavorativo televisivo, secondo i suoi fan, sarebbe data anche dall'assenza dell'attore dai social, tipica dei periodi in cui è particolarmente impegnato con il suo lavoro.

Bisogna specificare, però, che sono vari i progetti in cui l'attore è attualmente impegnato, tra i quali Viola come il mare e, a giugno, anche le riprese del remake di Sandokan. Inoltre, Yaman non si è ancora pronunciato sulla presunta partecipazione a una serie targata Disney plus.

Sicuramente è grande il desiderio dei fan di vedere il proprio idolo in qualunque trasmissione, tanto che anche durante il Festival di Sanremo, una donna presente in sala ha scambiato il cantante Irama per l'attore turco al momento dell'entrata del primo nel Teatro Ariston per la sua esibizione.

Le altre ipotesi su chi possa celarsi dietro il Drago

Dietro la maschera del Drago, però, dati gli indizi, potrebbero celarsi anche altri personaggi famosi. Tra questi, i nomi più gettonati dai fan sono l'attore e doppiatore Luca Ward, Raoul Bova, Marco Giallini e il noto cantante di sigle di cartoni animati Giorgio Vanni. C'è addirittura chi ironicamente pensa possa trattarsi del premier Mario Draghi, vista anche l'assonanza tra il suo cognome e la maschera in questione. Si tratta ovviamente di semplici ipotesi dei fan. Non resta che aspettare l'inizio della trasmissione per potersi fare un'idea più simile alla realtà su chi si nasconda dietro il Drago.