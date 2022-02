Can Yaman 'avvistato' al Festival di Sanremo 2022. È questa l'indiscrezione che arriva dalla celebre città ligure dove in questi giorni sta andando in onda la storica kermesse musicale condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, nei panni anche di direttore artistico. Stando a quanto riportato sulle pagine del sito di Roberto D'Agostino, alcuni fan avrebbero avvistato l'attore turco al Festival, salvo poi accorgersi che non era lui bensì il cantante Irama.

Sanremo 2022, Can Yaman 'avvistato' dai fan ma non era lui

Nel dettaglio, tra i 25 Big di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 spicca il nome di Irama, il giovane cantante lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, che torna in gara per il secondo anno consecutivo.

Ebbene sembrerebbe che nel momento in cui Irama ha sfilato sul green carpet allestito fuori dal Teatro Ariston di Sanremo, dei fan lo abbiano scambiato proprio con Can Yaman.

Alcune signore che erano presenti all'esterno del Teatro, all'arrivo di Irama hanno creduto che in realtà fosse l'attore turco, star indiscusso delle soap Mediaset.

Le voci sul possibile approdo di Can Yaman al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus

"C'è il turco, c'è il turco", avrebbero urlato all'esterno del Teatro Ariston da dove va in onda Sanremo 2022, salvo poi rendersi così che si trattava di una svista dato che quello che sembrava essere Can Yaman, in realtà era il giovane Irama.

Sta di fatto che, in queste settimane, si era parlato più volte di un possibile approdo di Can Yaman sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Le voci si erano rincorse anche piuttosto insistentemente, al punto che lo stesso attore scelse di fare chiarezza sul suo profili social, precisando che si trattava di voci e rumor infondati, dato che lui non sapeva nulla di questo possibile sbarco sul palco del Festival al fianco di Amadeus.

E, alla fine, è andata proprio così dato che al momento Can Yaman non è previsto tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, che chiuderà i battenti sabato 5 febbraio con la finalissima e la proclamazione del vincitore finale.

L'atteso ritorno di Can Yaman su Canale 5 con 'Viola come il mare'

Intanto, però, Can Yaman si prepara a tornare al più presto sul piccolo schermo. L'attore turco in queste settimane sta ultimando le riprese di "Viola come il mare", la nuova fiction del prime time di Canale 5 che sarà in onda a partire da marzo.

Al suo fianco, in questa nuova serie che segnerà il suo debutto in una fiction italiana, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, con la quale nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile flirt in corso, il quale però non è mai stato confermato (ma neppure smentito) dai due diretti interessati.